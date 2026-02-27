7-Tore-Spektakel in Bernburg, Rückkehrer lässt Dessau 05 jubeln

– Foto: Verein/SC Bernburg

Am vergangenen Wochenende war der Spielbetrieb in der Verbandsliga mit nur drei ausgetragenen Partien noch sehr limitiert. An diesem Wochenende soll im Oberhaus von Sachsen-Anhalt dagegen wieder voller Betrieb herrschen. Wir blicken auf alle Partien.

In einer spektakulären Verbandsliga-Partie hat der SC Bernburg am Freitagabend für eine Überraschung gesorgt. Mit 4:3 setzte sich die Elf von Maximilian Dentz gegen den drittplatzierten 1. FC Bitterfeld-Wolfen durch. Für die Entscheidung vor 154 Zuschauern sorgte Christian Chidera kurz vor dem Ende. Zuvor lieferten sich beide Teams einen offenen Schlagabtausch. Rune-Kjell Litzenberg (2) und Vyacheslav Potapenko bescherten die Gästetore, Carlos Krüger, ein Eigentor und Nils Fahland waren für die weiteren Bernburger Treffer verantwortlich.

In der jüngeren Vergangenheit hatte der SV Dessau 05 so seine liebe Müh' mit der SG Rot-Weiß Thalheim. Sechsmal in Folge hatten die Bauhausstädter nicht mehr gegen die Thalheimer gewinnen können - bis diese Serie am Freitagabend ein Ende fand. Winter-Rückkehrer Tobias Berndt erzielte vor 184 Zuschauern den Treffer des Tages zum 1:0-Auswärtssieg der Nullfünfer. In der Tabelle rückten die Dessauer damit über Nacht sogar auf Rang drei.

Auf Pascal Pannier ist weiterhin Verlass! Mit seinen Saisontreffern elf und zwölf - nur Dessaus Elia Miro Friebe traf häufiger (19) - führte Pannier den BSV Halle-Ammendorf am Freitagabend zum Heimerfolg über den Haldensleber SC. Damit gelang den Ammendorfern die Revanche für die 1:2-Niederlage im Hinspiel in der Börde. Jetzt die FuPa-Community unterstützen und Liveticker sichern!

Der SSV Havelwinkel Warnau arbeitet unter der Woche noch an der Form. Am Dienstag unterlag der Aufsteiger dem Oberligisten FSV Optik Rathenow mit 0:5, am Donnerstag soll noch ein Vergleich mit dem Brandenburger Kreisligisten SV Hohennauen folgen, bevor am Sonnabend der SV Blau-Weiß Dölau im Havelwinkel gastieren soll. Das erste Aufeinandertreffen beider Teams überhaupt endete am zweiten Spieltag nach dem Dölauer Ausgleich tief in der Nachspielzeit mit einem 1:1.

Heute, 14:00 Uhr SV Eintracht Emseloh Emseloh SV 1890 Westerhausen Westerhausen 14:00

Mit einem 4:1-Auswärtssieg am Wolfsberg fuhr der SV Eintracht Emseloh im August seinen ersten Dreier nach der Verbandsliga-Rückkehr ein. Am Sonnabend wird es zum Wiedersehen zwischen beiden Teams kommen. Dann allerdings nicht in Emseloh, sondern auf dem Kunstrasenplatz in Helbra. Der SV Westerhausen kommt mit viel Anlauf aus insgesamt neun Testspielen. Dafür hat die Eintracht nach dem 1:1 in Dölau bereits das erste Pflichtspiel in den Beinen.

Heute, 14:00 Uhr SV Fortuna Magdeburg Fortuna MD VfB 1906 Sangerhausen Sangerhausen 14:00 live

Am Sonnabend werden die Kameras im Stadion am Schöppensteg aufgebaut: Volksstimme und Mitteldeutsche Zeitung übertragen das Duell zwischen dem SV Fortuna Magdeburg und dem VfB Sangerhausen im exklusiven Livestream. Während die Rosenstädter am vergangenen Wochenende mit 1:5 daheim gegen Zorbau unterlagen, ist es für den Tabellenzweiten aus der Landeshauptstadt der Auftakt ins neue Jahr. >> Zum Livestream auf volksstimme.de: (hier klicken) >> Zum Livestream auf mz.de: (hier klicken)

Die meisten Blicke richten sich am Wochenende gewiss auf das Burgenland-Derby. Immerhin werden Duelle zwischen dem SV Blau-Weiß Zorbau und dem SSC Weißenfels immer von einer gewissen Brisanz begleitet. Die Tabellenkonstellation hebt auch die sportliche Bedeutung der Partie umso mehr hervor: Der Rangfünfte empfängt den fünf Punkte besser positionierten Herbstmeister. In der Hinrunde hatten die Zorbauer die Begegnung dank eines Elfmeters tief in der Nachspielzeit mit 2:1 gewonnen. Auch die drei weiteren Aufeinandertreffen in der Verbandsliga gingen bisher allesamt an die Blau-Weißen.

Morgen, 14:00 Uhr VfB Merseburg VfB Merseburg FSV Barleben Barleben 14:00 live