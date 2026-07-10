7-Tore-Spektakel - Dornach überrascht - Dreierpacker zerlegt Gerolfing

Unsanfte Landung: Gerolfing unterlag Manching mit 1:5. – Foto: Jürgen Meyer

Dorfen und Manching gewinnen beide 5:1, auch Langegeisling siegt deutlich. FuPa gibt einen Überblick über die Testspiele der oberbayerischen Teams am heutigen Abend.

Das Duell der beiden Landesligisten geht an Chiemgau Traunstein. Der Vertreter aus der oberbayerischen Südost-Gruppe gewann beim FC Passau mit 4:3. Gleich zweimal lagen die Gäste dabei zurück, drehten die Partie jedoch in der zweiten Halbzeit.

Lange ausgeglichen, am Ende war es dann doch deutlich. Der TSV Dorfen gewinnt sein Vorbereitungsspiel gegen Vilsbiburg mit 5:1, gestaltete jedoch erst in der zweiten Halbzeit das Ergebnis gegen den Kreisligisten deutlich.

Der SV Dornach besiegt den FC Moosinning mit 2:1. Für Bezirksligisten trafen Tougan (47. Minute) und Häusler (52. Minute). Erst in der 90. Minute netzte auch Landesliga-Aufsteiger Moosinning - Sabotic traf ins Eckige, betrieb damit letztlich aber nur Ergebniskosmetik.

Spektakel gab es zwischen Ober-Unterhaunstadt und Allershausen. Nach sieben Toren stand es 4:3 für den Kreisligisten und das in Unterzahl. Kamenjasevic wurde in der 15. Minute zum Duschen geschickt, dennnoch setzte sich der TSV gegen den neuen Bezirksligisten aus Allershausen durch.

Auch im Duell zwischen den beiden Regionalligisten Ulm und Eichstätt gab es ein 7-Tore-Spektakel! Die Spatzen trafen zweimal vom Punkt, führten zwischendurch komfortabel mit 4:1 und gewannen nach kurzer Zitterphase mit 4:3.

Spieltext Gerolfing - Manching Der SV Manching gewann sein Vorbereitungsspiel beim FC Gerolfing mit 5:1. Dabei überzeugte vor allem ein Spieler: Sebastian Graßl erzielte einen Dreierpack und führte seine Mannschaft zu einem deutlichen Auswärtssieg beim Bezirksligisten.