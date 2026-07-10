 2026-07-09T13:54:06.091Z

Allgemeines

7-Tore-Spektakel - Dornach überrascht - Dreierpacker zerlegt Gerolfing

Testspiele der oberbayerischen Teams

von Michel Guddat · Heute, 22:14 Uhr · 0 Leser
Unsanfte Landung: Gerolfing unterlag Manching mit 1:5.
Unsanfte Landung: Gerolfing unterlag Manching mit 1:5. – Foto: Jürgen Meyer

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Dorfen und Manching gewinnen beide 5:1, auch Langegeisling siegt deutlich. FuPa gibt einen Überblick über die Testspiele der oberbayerischen Teams am heutigen Abend.

Heute, 19:15 Uhr
1. FC Passau
1. FC PassauFC Passau
SB Chiemgau Traunstein
SB Chiemgau TraunsteinTraunstein
3
4

Das Duell der beiden Landesligisten geht an Chiemgau Traunstein. Der Vertreter aus der oberbayerischen Südost-Gruppe gewann beim FC Passau mit 4:3. Gleich zweimal lagen die Gäste dabei zurück, drehten die Partie jedoch in der zweiten Halbzeit.

Heute, 18:30 Uhr
TSV Dorfen
TSV DorfenTSV Dorfen
TSV Vilsbiburg
TSV VilsbiburgVilsbiburg
5
1
Abpfiff

Lange ausgeglichen, am Ende war es dann doch deutlich. Der TSV Dorfen gewinnt sein Vorbereitungsspiel gegen Vilsbiburg mit 5:1, gestaltete jedoch erst in der zweiten Halbzeit das Ergebnis gegen den Kreisligisten deutlich.

Heute, 18:30 Uhr
SV Dornach
SV DornachSV Dornach
FC Moosinning
FC Moosinning Moosinning
2
1
Abpfiff

Der SV Dornach besiegt den FC Moosinning mit 2:1. Für Bezirksligisten trafen Tougan (47. Minute) und Häusler (52. Minute). Erst in der 90. Minute netzte auch Landesliga-Aufsteiger Moosinning - Sabotic traf ins Eckige, betrieb damit letztlich aber nur Ergebniskosmetik.

Heute, 19:00 Uhr
TSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Ober- UnterhaunstadtTSV Ober- Unterhaunstadt
TSV Allershausen
TSV AllershausenAllershausen
4
3
Abpfiff

Spektakel gab es zwischen Ober-Unterhaunstadt und Allershausen. Nach sieben Toren stand es 4:3 für den Kreisligisten und das in Unterzahl. Kamenjasevic wurde in der 15. Minute zum Duschen geschickt, dennnoch setzte sich der TSV gegen den neuen Bezirksligisten aus Allershausen durch.

Heute, 18:30 Uhr
SSV Ulm 1846
SSV Ulm 1846SSV Ulm 1846
VfB Eichstätt
VfB EichstättEichstätt
4
3
Abpfiff

Auch im Duell zwischen den beiden Regionalligisten Ulm und Eichstätt gab es ein 7-Tore-Spektakel! Die Spatzen trafen zweimal vom Punkt, führten zwischendurch komfortabel mit 4:1 und gewannen nach kurzer Zitterphase mit 4:3.

Heute, 19:00 Uhr
FC Gerolfing
FC GerolfingGerolfing
SV Manching
SV ManchingManching
1
5
Spieltext Gerolfing - Manching

Der SV Manching gewann sein Vorbereitungsspiel beim FC Gerolfing mit 5:1. Dabei überzeugte vor allem ein Spieler: Sebastian Graßl erzielte einen Dreierpack und führte seine Mannschaft zu einem deutlichen Auswärtssieg beim Bezirksligisten.

Heute, 19:00 Uhr
FC Langengeisling
FC LangengeislingFC Langengeisling
FC Phönix München
FC Phönix MünchenPhönix MUC
4
0
Abpfiff

Langengeisling sorgte ebenfalls für eine einseitige Angelegenheit gegen Phönix München. Mit 4:0 gewann der FCL gegen den Bezirksliga-Aufsteiger aus München.