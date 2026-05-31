7 Tore Spektakel auf der Viehweide

Die Zuschauer auf der Viehweide bekamen im letzten Heimspiel der Saison ein echtes Fußball-Spektakel geboten. Der SC Böckingen setzte sich nach einer turbulenten Partie mit 4:3 gegen den TV Flein II durch und kletterte damit in der Tabelle am direkten Konkurrenten vorbei auf Rang acht.

Und Böckingen legte direkt nach. Nur zwei Minuten später eroberte erneut Efekan Cevlik den Ball im Mittelfeld und verlagerte das Spiel auf die rechte Außenbahn. Mohammad Mohammad erreichte den Ball, zog bis zur Grundlinie durch und brachte eine flache Hereingabe in den Strafraum. Dort wartete Hamza Naif, der cool blieb und Brüggemann mit einem Tunnel zum 2:0 überwinden konnte.

Von Beginn an gab es kein Abtasten. Bereits in der 2. Minute ging der SC Böckingen in Führung. Nach einem Ballgewinn von Efekan Cevlik im Mittelfeld schaltete der SC blitzschnell um. Cevlik spielte sofort den Steckpass auf Erion Uka, der alleine vor TVF-Keeper Nils Brüggemann auftauchte und den Ball souverän zum 1:0 ins Eck schob.

Die Gastgeber waren nun kaum zu bremsen. In der 7. Minute wurde Stevan Martic kurz vor dem Strafraum gefoult. Den fälligen Freistoß übernahm Efekan Cevlik. Mit einem traumhaften Schuss über die Mauer setzte er den Ball unhaltbar in den Winkel und erhöhte auf 3:0.

Doch Flein zeigte Moral und fand schnell zurück ins Spiel. In der 11. Minute setzte sich Sebastian-Dominik Schuster über außen durch und brachte eine Flanke in den Strafraum. Am zweiten Pfosten stand Marius Richter völlig frei und verkürzte mit seinem direkten Abschluss auf 3:1.

In der Folge hatte der SC Böckingen mehrere Möglichkeiten, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Doch die Chancen blieben ungenutzt, wodurch die Gäste im Spiel blieben. Das nutzte der TV Flein II in der 34. Minute. Nach einer Ecke von Ben Ferdinand landete der Ball bei Nico Wahl, der zu viel Zeit bekam und diese mit einem sehenswerten Schuss in den Winkel zum 3:2 nutzte.

Mit diesem knappen Vorsprung ging es in die Halbzeitpause.

Nach dem Seitenwechsel stabilisierte sich der SC Böckingen wieder und stellte in der 56. Minute den alten Abstand her. Nach einem Ballgewinn von Khalil Naif schaltete Böckingen erneut schnell um. Sein Steckpass fand Erion Uka, der gemeinsam mit Hamza Naif auf das gegnerische Tor zulief. Uka legte uneigennützig quer und Hamza Naif musste den Ball nur noch zum 4:2 einschieben.

Anschließend kontrollierte der SC das Spiel weitgehend und ließ nur wenig zu. Doch in der 76. Minute wurde es noch einmal spannend. Eine Ecke von Ben Ferdinand konnte Efekan Cevlik nicht entscheidend klären. Der Ball landete bei Marvin Häffner, der nicht lange fackelte und den Ball erneut perfekt in die Ecke setzte. Nur noch 4:3.

In der Schlussviertelstunde drängte Flein auf den Ausgleich. Doch die Defensive des SC Böckingen verteidigte leidenschaftlich und konnte zahlreiche gefährliche Aktionen bereinigen. So brachte der SC den knappen Vorsprung letztlich über die Zeit und sicherte sich einen verdienten Heimsieg.

Es war ein spektakuläres Spiel mit sieben Toren, vielen Chancen und reichlich Unterhaltung für die Zuschauer. Nach einer furiosen Anfangsphase verpasste es Böckingen zwar, früh alles klarzumachen, ließ sich davon aber nicht aus der Ruhe bringen und sicherte sich am Ende drei wichtige Punkte. Durch den Erfolg zieht der SC Böckingen am TV Flein II vorbei und verbessert sich auf den achten Tabellenplatz.

Ausblick

Zum letzten Spieltag der Saison muss der SC Böckingen noch einmal auswärts antreten. Am kommenden Samstag gastiert die Mannschaft beim SSV Klingenberg. Anpfiff ist um 15:30 Uhr.

Der TV Flein II bestreitet ebenfalls sein letztes Saisonspiel vor heimischer Kulisse. Im direkten Duell gegen die Aramäer Heilbronn II haben die Fleiner die Möglichkeit, ihren Gegner mit einem Sieg noch in der Tabelle zu überholen. Auch hier erfolgt der Anpfiff um 15:30 Uhr.