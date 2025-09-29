7-Tore-Schlachten in Nufringen und Rohrau, Deckenpfronn im Torrausch

---



In einem wahren Spektakel setzte sich der SV Nufringen mit 4:3 gegen den Aufsteiger TSV Dagersheim durch. Markus Kaupp (11.), Dustin Kappus (29.), Joel Stepan (46.) und David Müller (55.) trafen für die Gastgeber, während Kevin Molodovski (19., 51.) und Aron Krafft (82.) für Dagersheim verkürzten. Beide Teams boten Offensivfußball pur, doch die Defensive der Gäste blieb zu löchrig. In der Tabelle steht Nufringen mit neun Punkten im Mittelfeld, Dagersheim bleibt sieglos im Tabellenkeller hängen. In einem wahren Spektakel setzte sich der SV Nufringen mit 4:3 gegen den Aufsteiger TSV Dagersheim durch. Markus Kaupp (11.), Dustin Kappus (29.), Joel Stepan (46.) und David Müller (55.) trafen für die Gastgeber, während Kevin Molodovski (19., 51.) und Aron Krafft (82.) für Dagersheim verkürzten. Beide Teams boten Offensivfußball pur, doch die Defensive der Gäste blieb zu löchrig. In der Tabelle steht Nufringen mit neun Punkten im Mittelfeld, Dagersheim bleibt sieglos im Tabellenkeller hängen.



Holzgerlingen und Croatia Stuttgart trennten sich in einem umkämpften Duell torlos. Die Gäste schwächten sich durch den Platzverweis von Filip Rajic (41., Gelb-Rot) und einen weiteren Platzverweis von Mandip-Pal Singh (77., Rot) selbst erheblich. Dennoch hielt Croatia mit viel Kampfgeist das 0:0 fest. Beide Teams bleiben im Tabellenkeller und warten weiter auf den ersten Saisonsieg. Holzgerlingen und Croatia Stuttgart trennten sich in einem umkämpften Duell torlos. Die Gäste schwächten sich durch den Platzverweis von Filip Rajic (41., Gelb-Rot) und einen weiteren Platzverweis von Mandip-Pal Singh (77., Rot) selbst erheblich. Dennoch hielt Croatia mit viel Kampfgeist das 0:0 fest. Beide Teams bleiben im Tabellenkeller und warten weiter auf den ersten Saisonsieg.



Der TSV Musberg behauptete seine Spitzenposition mit einem hart erkämpften 2:1 in Bonlanden. Manuel Rath verwandelte zunächst einen Strafstoß (28.) und legte nach dem Ausgleich von Agonis Berisha (50.) nur drei Minuten später das 2:1 nach (53.). Musberg bleibt damit ungeschlagen und führt die Tabelle mit 13 Punkten an. Bonlanden steckt nach nur einem Sieg weiter im unteren Tabellenfeld fest. Der TSV Musberg behauptete seine Spitzenposition mit einem hart erkämpften 2:1 in Bonlanden. Manuel Rath verwandelte zunächst einen Strafstoß (28.) und legte nach dem Ausgleich von Agonis Berisha (50.) nur drei Minuten später das 2:1 nach (53.). Musberg bleibt damit ungeschlagen und führt die Tabelle mit 13 Punkten an. Bonlanden steckt nach nur einem Sieg weiter im unteren Tabellenfeld fest.



Der SV Deckenpfronn feierte beim VfL Oberjettingen ein Schützenfest. Angelos Zervas (5.), Niklas Wunsch (17.), Niclas Kincer (52.), Matthias Mergel (75.), Marvin Wolf (77.) und Noah Kimmerle (82.) sorgten für den 6:0-Auswärtserfolg. Die Gastgeber bleiben mit nur zwei Punkten tief im Tabellenkeller, während Deckenpfronn auf Rang zehn etwas Luft im Abstiegskampf gewinnt. Oberjettingen muss nach der nächsten herben Pleite dringend Stabilität finden. Der SV Deckenpfronn feierte beim VfL Oberjettingen ein Schützenfest. Angelos Zervas (5.), Niklas Wunsch (17.), Niclas Kincer (52.), Matthias Mergel (75.), Marvin Wolf (77.) und Noah Kimmerle (82.) sorgten für den 6:0-Auswärtserfolg. Die Gastgeber bleiben mit nur zwei Punkten tief im Tabellenkeller, während Deckenpfronn auf Rang zehn etwas Luft im Abstiegskampf gewinnt. Oberjettingen muss nach der nächsten herben Pleite dringend Stabilität finden.



Der VfL Herrenberg lieferte dem Favoriten aus Darmsheim ein Duell auf Augenhöhe, doch am Ende jubelten die Gäste. Iván Vargas Müller brachte Herrenberg kurz vor der Pause in Führung (45.+1), ehe Simon Lindner (78.) und Yannic Lang in letzter Minute (90.+4) die Partie drehten. Damit bleibt Darmsheim erster Verfolger von Spitzenreiter Musberg. Herrenberg verharrt im Tabellenmittelfeld, verpasst aber einen möglichen Befreiungsschlag. Der VfL Herrenberg lieferte dem Favoriten aus Darmsheim ein Duell auf Augenhöhe, doch am Ende jubelten die Gäste. Iván Vargas Müller brachte Herrenberg kurz vor der Pause in Führung (45.+1), ehe Simon Lindner (78.) und Yannic Lang in letzter Minute (90.+4) die Partie drehten. Damit bleibt Darmsheim erster Verfolger von Spitzenreiter Musberg. Herrenberg verharrt im Tabellenmittelfeld, verpasst aber einen möglichen Befreiungsschlag.



Die Spvgg 1897 Cannstatt und Aufsteiger ASV Botnang trennten sich nach einer spannenden Partie 2:2. Benjamin Nimigean brachte Cannstatt früh in Führung (22.), Mirlind Kamberi (65.) und Marouan Abarriche (73.) drehten die Begegnung zugunsten des ASV. Tobias Gaycken rettete den Gastgebern jedoch in der 85. Minute das Unentschieden. Cannstatt bleibt oben dran, während Botnang trotz mutiger Vorstellung weiter auf den ersten Saisonsieg wartet. Die Spvgg 1897 Cannstatt und Aufsteiger ASV Botnang trennten sich nach einer spannenden Partie 2:2. Benjamin Nimigean brachte Cannstatt früh in Führung (22.), Mirlind Kamberi (65.) und Marouan Abarriche (73.) drehten die Begegnung zugunsten des ASV. Tobias Gaycken rettete den Gastgebern jedoch in der 85. Minute das Unentschieden. Cannstatt bleibt oben dran, während Botnang trotz mutiger Vorstellung weiter auf den ersten Saisonsieg wartet.



Die zweite Mannschaft des TV Echterdingen sorgte mit einem 5:2-Heimsieg gegen den SV Vaihingen für ein Ausrufezeichen. Tyron Ferrari brachte die Gäste zwar in Führung (8.), doch Flon Ajvazi (10.), Wesley Acholonu (43., 54.) und Johannes Kienzle (57., 67.) drehten die Partie eindrucksvoll. Maximilian Eisentraut konnte in der 82. Minute nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Echterdingen verbessert sich damit ins sichere Mittelfeld, während Vaihingen mit acht Punkten verharrt. Die zweite Mannschaft des TV Echterdingen sorgte mit einem 5:2-Heimsieg gegen den SV Vaihingen für ein Ausrufezeichen. Tyron Ferrari brachte die Gäste zwar in Führung (8.), doch Flon Ajvazi (10.), Wesley Acholonu (43., 54.) und Johannes Kienzle (57., 67.) drehten die Partie eindrucksvoll. Maximilian Eisentraut konnte in der 82. Minute nur noch Ergebniskosmetik betreiben. Echterdingen verbessert sich damit ins sichere Mittelfeld, während Vaihingen mit acht Punkten verharrt.



Ein wilder Schlagabtausch fand in Rohrau statt, wo der SV Rohrau den TSV Jahn Büsnau mit 4:3 bezwang. Ein Eigentor von Laurenz Schmidt (47.) brachte Rohrau in Führung, Omar Hafez Mohamed Aboulazm glich aus (59.). Danach trafen Simon Müsel per Strafstoß (61.), Philipp Neils (77.), Nico Krägeloh (81.), Tom Prokein (82.) und schließlich Björn Holz zum 4:3-Sieg (85.). Rohrau klettert damit auf Rang acht, während Aufsteiger Büsnau trotz starker Offensive einen Rückschlag im Aufstiegsrennen hinnehmen muss.

__________________________________________________________________________________________________



Die Mission von FuPa.net: Wir sind das Mitmachportal VON Amateurfußballern FÜR Amateurfußballer.

Jetzt anmelden & Vereinsverwalter werden: https://www.fupa.net/auth/login

_________________________________________________________________________________________________