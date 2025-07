7 Tore im Charity-Match: Siegburger SV bleibt Ehrentreffer verwehrt

Mit einem standesgemäßen 7:0-Erfolg hat der 1. FC Köln am Mittwochabend sein viertes Testspiel der Sommervorbereitung bestritten. Gastgeber war Mittelrheinligist Siegburger SV, der sich trotz der klaren Niederlage ordentlich präsentierte und den zahlreich erschienenen Zuschauern ein fußballerisches Fest im Walter-Mundorf-Stadion bot. Die Partie diente einem besonderen Anlass: Sie war ein Geschenk des FC an Klublegende Wolfgang Overath zu dessen 80. Geburtstag, der Erlös fließt in einen sozialen Fonds des gebürtigen Siegburgers.