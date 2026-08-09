7 Tore, 7 Torschützen: Aus knappem 1:0 wird eine Machtdemonstration

Ibrahim Sweiti hatte Eichholz bereits in der 13. Minute in Führung gebracht. Mehr gelang den Gastgebern vor der Pause trotz weiterer Möglichkeiten nicht. Genau dort setzte Sternberg später mit seiner Kritik an: „Wenn wir uns etwas ankreiden müssen, dann die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit. Da waren wir vor dem Tor nicht konsequent genug und sind deshalb nur mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen.“
Lägerdorfs Trainer Michael Blume sah die ersten 45 Minuten ähnlich. „In der ersten Halbzeit haben wir es eigentlich ordentlich gemacht, defensiv gut gearbeitet und hatten offensiv unsere Möglichkeiten. Mit etwas mehr Glück machen wir dort ein oder zwei Tore.“ Seine Mannschaft war allerdings mit erheblichen personellen Problemen angereist. „Für mich ist das Spiel noch schwer zusammenzufassen. Wir haben aktuell personell nur wenig Spielraum, weil uns zu viele verletzte Spieler und Urlauber fehlen.“
Nach Wiederbeginn änderte sich das Bild grundlegend. Vico Jones Dombrowski erhöhte bereits in der 47. Minute auf 2:0, Lönne Per Christiansen traf zum 3:0. Danach folgten Jermaine Jenaro de Guzman, Alex Hammerschmidt und der eingewechselte Henry Michels, ehe Murat Rasgele in der 87. Minute per Foulelfmeter den Schlusspunkt setzte.
Sternberg freut sich über sieben verschiedene Torschützen
„Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, waren konsequent vor dem Tor, haben unsere Chancen genutzt und die Partie souverän zu Ende gespielt“, sagte Sternberg. Für ihn war deshalb klar: „Am Ende ist das auch in der Höhe ein absolut verdienter Sieg.“
Bemerkenswert war nicht allein die Zahl der Tore, sondern ihre Verteilung. Sieben Treffer gingen auf das Konto von sieben verschiedenen Spielern. „Besonders freut uns, dass wir bei sieben Treffern sieben verschiedene Torschützen hatten“, sagte Sternberg. „Das zeigt, wie breit wir aufgestellt sind und dass viele Jungs Verantwortung übernehmen können.“ Sein Fazit fiel entsprechend positiv aus: „Insgesamt können wir mit der Leistung und dem 7:0 sehr zufrieden sein.“
Auf der anderen Seite erlebte Blume nach der Pause einen vollständigen Einbruch. „Ich hatte allerdings das Gefühl, eine andere Mannschaft zu sehen. Es hat kaum noch etwas funktioniert, wir haben fast jeden Zweikampf verloren und uns offensiv kaum noch Chancen erarbeitet.“ Seine Bewertung fiel schonungslos aus: „In dieser Phase waren wir schlichtweg nicht konkurrenzfähig.“
Während Lägerdorf nach drei Niederlagen und 3:13 Toren weiter auf den ersten Punkt wartet, übernimmt Eichholz mit neun Zählern und 17:6 Toren die Tabellenspitze. Blume richtet den Blick trotz des Rückschlags nach vorne: „Für uns bleibt nur, weiter hart zu arbeiten, um möglichst schnell die ersten Punkte zu holen und wieder stabiler aufzutreten.“ Dieser Nachmittag allerdings, räumte er ein, sei „ein sehr gebrauchter und ernüchternder Tag“ gewesen.
Sa., 08.08.2026, 16:30 Uhr
Eichholzer SV – TSV Lägerdorf 7:0
Eichholzer SV: Domenik Krause, Alex Hammerschmidt, Ibrahim Sweiti (68. Matti Kjell Meyer), Hannes Bruhn, Alexander Simon (62. Jannis Herzog), Jermaine Jenaro de Guzman, David Bany (62. Morten Rüdiger), Lönne Per Christiansen, Murat Rasgele, Vico Jones Dombrowski (68. Henry Michels), Jannes Weist - Trainer: Rene Sternberg
TSV Lägerdorf: Matteo Chionidis, Merten Kunter, Daniel Ondja A Onono, Sadat Issifou, Jonas Bischoff, Moritz Maximilian Kreth (68. Alexandru Enache), Albion Krasniqi, Nico Dieckmann (64. Kerimcan Polat), Paul Bennet Heymann, Marc-Kevin Warncke, Finjas Hinrichs (63. Dmitri Gergert) - Trainer: Michael Blume
Schiedsrichter: Sebastian Vorbeck
Tore: 1:0 Ibrahim Sweiti (13.), 2:0 Vico Jones Dombrowski (47.), 3:0 Lönne Per Christiansen (58.), 4:0 Jermaine Jenaro de Guzman (65.), 5:0 Alex Hammerschmidt (72.), 6:0 Henry Michels (84.), 7:0 Murat Rasgele (87. Foulelfmeter)