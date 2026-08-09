7 Tore, 7 Torschützen: Aus knappem 1:0 wird eine Machtdemonstration

Ibrahim Sweiti hatte Eichholz bereits in der 13. Minute in Führung gebracht. Mehr gelang den Gastgebern vor der Pause trotz weiterer Möglichkeiten nicht. Genau dort setzte Sternberg später mit seiner Kritik an: „Wenn wir uns etwas ankreiden müssen, dann die Chancenverwertung in der ersten Halbzeit. Da waren wir vor dem Tor nicht konsequent genug und sind deshalb nur mit einer 1:0-Führung in die Pause gegangen.“ Lägerdorfs Trainer Michael Blume sah die ersten 45 Minuten ähnlich. „In der ersten Halbzeit haben wir es eigentlich ordentlich gemacht, defensiv gut gearbeitet und hatten offensiv unsere Möglichkeiten. Mit etwas mehr Glück machen wir dort ein oder zwei Tore.“ Seine Mannschaft war allerdings mit erheblichen personellen Problemen angereist. „Für mich ist das Spiel noch schwer zusammenzufassen. Wir haben aktuell personell nur wenig Spielraum, weil uns zu viele verletzte Spieler und Urlauber fehlen.“

Nach Wiederbeginn änderte sich das Bild grundlegend. Vico Jones Dombrowski erhöhte bereits in der 47. Minute auf 2:0, Lönne Per Christiansen traf zum 3:0. Danach folgten Jermaine Jenaro de Guzman, Alex Hammerschmidt und der eingewechselte Henry Michels, ehe Murat Rasgele in der 87. Minute per Foulelfmeter den Schlusspunkt setzte. Sternberg freut sich über sieben verschiedene Torschützen „Gerade in der zweiten Halbzeit haben wir ein sehr gutes Spiel gemacht, waren konsequent vor dem Tor, haben unsere Chancen genutzt und die Partie souverän zu Ende gespielt“, sagte Sternberg. Für ihn war deshalb klar: „Am Ende ist das auch in der Höhe ein absolut verdienter Sieg.“