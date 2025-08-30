7 Tore, 3 Platzverweise: »Berauschendes Spiel« kostet Hof Rang 1

Wow! Eine Partie mit Donnerhall - oder wie es Hof-Manager Thomas Popp formuliert: "Ein berauschendes Spiel." Die erste halbe Stunde haben seinen Angaben zufolge die Gastgeber das Spiel verschlafen. "Und dann entwickelte sich ein offener Schlagabtausch." Es ging hin und her, auf und ab. Und auch der Schiedsrichter trug dazu bei, dass über diese Begegnung geredet werden wird. "Er hat sich mit unzähligen Gelben Karten unter Druck gesetzt." So wurde am Ende neun gegen zehn gespielt. In Überzahl und nach dem Anschlusstreffer waren die Bayern ihrem Sportlichem Leiter zufolge "zu euphorisch. Wir haben auf das 3:3 gedrängt" und das 4:2 bekommen. "Schade" sei diese Niederlage insgesamt - zumal 1010 Zuschauer auf der Grünen Au für einen tolle Stimmung sorgten.