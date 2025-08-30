7 Tore, 3 Platzverweise: »Berauschendes Spiel« kostet Hof Rang 1

Dass der Spitzenreiter der Bayernliga Nord nach dem 8. Spieltag eine Überraschung sein wird, stand bereits vor den abschließenden Partien am Samstag fest. Neudrossenfeld hatte am Freitagabend vorgelegt, und konnte von der SpVgg Bayern Hof nicht mehr eingeholt werden. Die Oberfranken sorgten gegen Ingolstadt II für Spektakel, verloren aber am Ende - die zweite Saisonniederlage. Den zweiten Sieg feiern konnte Weiden im Oberpfalz-Duell mit dem SSV Jahn Regensburg II.
Wow! Eine Partie mit Donnerhall - oder wie es Hof-Manager Thomas Popp formuliert: "Ein berauschendes Spiel." Die erste halbe Stunde haben seinen Angaben zufolge die Gastgeber das Spiel verschlafen. "Und dann entwickelte sich ein offener Schlagabtausch." Es ging hin und her, auf und ab. Und auch der Schiedsrichter trug dazu bei, dass über diese Begegnung geredet werden wird. "Er hat sich mit unzähligen Gelben Karten unter Druck gesetzt." So wurde am Ende neun gegen zehn gespielt. In Überzahl und nach dem Anschlusstreffer waren die Bayern ihrem Sportlichem Leiter zufolge "zu euphorisch. Wir haben auf das 3:3 gedrängt" und das 4:2 bekommen. "Schade" sei diese Niederlage insgesamt - zumal 1010 Zuschauer auf der Grünen Au für einen tolle Stimmung sorgten.
Basierend auf einem fulminanten Start - nach acht Minuten führte Weiden bereits 2:0 - haben sich die Gäste diesen Sieg erarbeitet und auch verdient. "Ein starkes Spiel von uns", ist Gästetrainer Michael Rieser hörbar zufrieden. Nach der 3:0-Führung zur Pause hätte sich seine Truppe nach Wiederanpfiff auf die Defensive konzentriert - etwas zu intensiv: "Da waren wir in der ein oder anderen Situation zu passiv." Dennoch sei die "Kontrolle über das Spiel jederzeit" da gewesen. "Und auch die geschlossene Teamleistung ist ein weiterer Schritt nach vorne." Weiden feiert somit seinen zweiten Saisonsieg - und löst sich etwas von der gefährlichen Zone: Dort mittendrin: Der kleine bzw. junge Jahn...