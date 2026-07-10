7-Täler-Cup: Macht Breitenbrunn das „Triple“ perfekt?

Tögings Johannes Wolfsteiner (rechts) und Dietfurts Johannes Fritz kämpfen um den Ball. – Foto: Bachhuber

Den Auftakt machen heuer zum ersten Mal bereits am Freitagabend die Alten Herren, die zu einem Kleinfeldturnier einladen. Ab 18.30 Uhr ermitteln die Teams aus Töging, Breitenbrunn, Irfersdorf und den Gastgebern im Modus Jeden gegen Jeden den Turniersieger. Ab Samstagmittag kommt es dann zum Vergleich der Herrenteams. Neben dem Veranstalter nehmen heuer der zweifache Titelträger SV Breitenbrunn (Bezirksliga), Bezirksliga-Absteiger SV Töging sowie zum ersten Mal der 1. FC Beilngries (Kreisklasse) teil.



In zwei Halbfinalspielen zwischen Breitenbrunn und Dietfurt (Anstoß: 12.30 Uhr) sowie der Begegnung zwischen Beilngries und Töging (Anstoß: 15.15 Uhr) werden die Gegner für die Finalrunde am Sonntag ermittelt. Zwischen diesen Partien gibt es von 14 bis 15.15 Uhr ein Blitzturnier der F-Jugend-Mannschaften aus Töging, Breitenbrunn, Berching und Dietfurt. Um 17 Uhr gehört die Aufmerksamkeit dann ganz den Läufern und der Laufabteilung des TSV Dietfurt. Am Sonntag beginnt um 13.30 Uhr das Spiel um Platz 3 der Herren. Danach gibt es von 15 bis 16 Uhr erneut ein Blitzturnier zwischen den Bambinis. Vor dem Finale sorgt dann um 16 Uhr der Auftritt der TSV-Gruppe „Dance for Kids“ für Stimmung. Das Endspiel wird um 16.15 Uhr angepfiffen.



