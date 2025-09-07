7. Spieltag: Teutonia 05 mit Heimsieg im einzigen Samstagsspiel

„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, hatten klare Ballbesitzphasen, waren im Positionsspiel geduldig und gleichzeitig zielstrebig im letzten Drittel. Das 3:0 zur Pause war leistungsgerecht“, bilanzierte der Coach.

Nach dem Seitenwechsel ließ die Dominanz der Hausherren nach. „Wir haben in der zweiten Hälfte deutlich an Intensität gegen den Ball verloren. Das hat dem Gegner Räume eröffnet, die in der ersten Hälfte gar nicht da waren. Das 3:1 fällt nach einem vermeidbaren Foulspiel im Strafraum, das 3:2 nach einem klaren Aufbaufehler im Zentrum.“

Erst die Treffer von Jung (74.) und Ibrahimi (77.) brachten die Entscheidung. Für Madani jedoch kein Grund, sich zurückzulehnen: „Solche Situationen entstehen, wenn wir nicht mehr mit der nötigen Konsequenz spielen. Das Ergebnis ist am Ende klar, aber wir dürfen uns davon nicht blenden lassen. Entscheidend ist: Wir haben in einer Phase, in der das Spiel hätte kippen können, zu wenig Stabilität gezeigt. Daran müssen wir arbeiten. Für die Entwicklung der Mannschaft ist es wichtig, solche Spiele als Lernbeispiele zu nutzen – und zwar gerade im Hinblick auf Reife, Spielintelligenz und Führungsverhalten auf dem Platz.“