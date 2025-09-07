7. Spieltag: Teutonia 05 mit Heimsieg im einzigen Samstagsspiel

Der FC Teutonia 05 bleibt nach dem 5:2-Heimerfolg gegen Aufsteiger Curslack-Neuengamme in Schlagdistanz zur Spitze. Doch trotz klarer Überlegenheit im ersten Durchgang fand Trainer Mehdi Madani deutliche Worte.
„In der ersten Halbzeit haben wir das Spiel kontrolliert, hatten klare Ballbesitzphasen, waren im Positionsspiel geduldig und gleichzeitig zielstrebig im letzten Drittel. Das 3:0 zur Pause war leistungsgerecht“, bilanzierte der Coach.
Nach dem Seitenwechsel ließ die Dominanz der Hausherren nach. „Wir haben in der zweiten Hälfte deutlich an Intensität gegen den Ball verloren. Das hat dem Gegner Räume eröffnet, die in der ersten Hälfte gar nicht da waren. Das 3:1 fällt nach einem vermeidbaren Foulspiel im Strafraum, das 3:2 nach einem klaren Aufbaufehler im Zentrum.“
Erst die Treffer von Jung (74.) und Ibrahimi (77.) brachten die Entscheidung. Für Madani jedoch kein Grund, sich zurückzulehnen: „Solche Situationen entstehen, wenn wir nicht mehr mit der nötigen Konsequenz spielen. Das Ergebnis ist am Ende klar, aber wir dürfen uns davon nicht blenden lassen. Entscheidend ist: Wir haben in einer Phase, in der das Spiel hätte kippen können, zu wenig Stabilität gezeigt. Daran müssen wir arbeiten. Für die Entwicklung der Mannschaft ist es wichtig, solche Spiele als Lernbeispiele zu nutzen – und zwar gerade im Hinblick auf Reife, Spielintelligenz und Führungsverhalten auf dem Platz.“
Teutonia rangiert mit nun 15 Punkten auf Platz vier, während Curslack mit der sechsten Niederlage in Serie am Tabellenende festhängt.
FC Teutonia 05 Ottensen – SV Curslack-Neuengamme 5:2 (3:0)
FC Teutonia 05 Ottensen: Phil Kolvenbach, Makan Akpinar, Ryusei Abe, Jesse Jeremias Keller (82. Arsen Kusyi), Caner Levent Bektas, Delali Pascal Srougbo (82. Abednego Daams), Eris Ibrahimi, Efekan Calikoglu, Elias Assiaw (67. Soobin Jung), Elia Boachie Boakye, Joel Osei Szillat (67. Harif Adam) - Trainer: Mehdi Saeedi-Madani
SV Curslack-Neuengamme: Kai Achim Erschens, Witalij Wilhelm, Jonas Holz, Marcel Leon Damaschke, Mike Beldzik, Agatino Indulto, Tim Schmidt, Maximilian Zoch (46. Ebrahima Njie), Marvin Michel Möller, Nathaniel Schade (42. Luca Joel Winterfeld), Linus Feldpausch (69. Anton Frederik Geffert) - Trainer: Olaf Poschmann
Schiedsrichter: André Becker
Tore: 1:0 Efekan Calikoglu (19.), 2:0 Makan Akpinar (29.), 3:0 Caner Levent Bektas (45. Foulelfmeter), 3:1 Witalij Wilhelm (58. Foulelfmeter), 3:2 Luca Joel Winterfeld (70.), 4:2 Soobin Jung (74.), 5:2 Eris Ibrahimi (77.)
Tabelle
1. ETSV Hamburg 7 6-0-1 23:8 18
2. Eimsbütteler TV Hamburg 7 6-0-1 23:12 18
3. TuS Dassendorf 6 5-0-1 24:6 15
4. FC Teutonia 05 Ottensen 7 5-0-2 19:14 15
5. SC Victoria Hamburg 7 3-3-1 14:11 12
6. Uhlenhorster SC Paloma 6 3-2-1 20:12 11
7. FC Süderelbe 7 3-2-2 21:14 11
8. TSV Sasel 6 3-1-2 16:14 10
9. SC Vorwärts-Wacker Billstedt 7 2-2-3 11:16 8
10. Niendorfer TSV 6 2-1-3 11:10 7
11. Hamburger Turnerschaft 7 2-1-4 21:27 7
12. TSV Buchholz 08 6 2-0-4 19:14 6
13. SV Halstenbek-Rellingen 6 2-0-4 12:14 6
14. TuRa Harksheide 6 2-0-4 12:16 6
15. FK Nikola Tesla 6 2-0-4 12:24 6
16. Hamburg-Eimsbütteler BC 6 1-1-4 5:15 4
17. FC Türkiye Wilhelmsburg 6 0-3-3 6:20 3
18. SV Curslack-Neuengamme 7 1-0-6 10:32 3