7. Spieltag in der Kreisoberliga Oberlausitz Alle sechs Partien des siebten Spieltags stehen am Samstag auf dem Spielplan.

In der höchsten Spielklasse im Kreis trennt sich langsam die Spreu vom Weizen. Die ersten Sechs in der Tabelle liegen innerhalb von drei Punkten dicht zusammen. Danach klafft schon eine Lücke von vier Zählern. Die ersten drei der Tabelle haben alle 13 Punkte auf dem Konto, wobei der Tabellendritte aus Neueibau schon ein Spiel mehr absolviert hat. Der Spitzenreiter LSV Friedersdorf eröffnet den 7. Spieltag am Samstag um 14:00 Uhr beim Gastspiel in Wiesa, wo man auf den SV Aufbau Kodersdorf (7.) trifft. Alle anderen Begegnungen werden um 15:00 Uhr angepfiffen. Der Tabellenzweite Bertsdorfer SV gastiert beim Meister der Vorsaison, dem FV Eintracht Niesky II (10.). Die Nieskyer Reserve hat in dieser Spielzeit bisher große Personalprobleme und kann bisher noch nicht an die gute Vorsaison anknüpfen, hinzu kam ein überraschender Trainerwechsel vor dieser Saison. Der Tabellendritte aus Neueibau hat den Aufsteiger Holtendorfer SV (9.) zu Gast. Der HSV konnte am vergangenen Wochenende seinen ersten Saisonsieg feiern und kommt mit Rückenwind in die Berglandarena. Ein interessantes Duell gibt es auch in Görlitz im Stadion Junge Welt. Görlitz gegen Löbau hört sich eigentlich nach mehr an als nur Kreisoberliga. Die Mannschaft des NFV Gelb-Weiß Görlitz 09 (6.) ist allerdings auf einem guten Weg, um wieder Erfolge zu feiern. Verantwortlich ist dafür der neue Trainer Oliver Hofrath und die vielen Neuzugänge vom GFC Rauschwalde, welche mit den jungen Talenten bisher gut harmonieren. Der punktgleiche Gast vom SC Großschweidnitz-Löbau (5.) hat ebenfalls zehn Zähler auf der Habenseite. Der FSV Kemnitz (11.) will mit einem Sieg beim SV Gebelzig 1923 (8.) zum Mittelfeld aufschließen und das Tabellenschlusslicht SG Blau-Weiß Obercunnersdorf (13.) endlich den ersten Saisonsieg im Heimspiel gegen den SV Lok Schleife feiern (4.). Aber hier wären die Gastgeber sicher auch mit einem Punkt zufrieden. (gs)