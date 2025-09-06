7. Spieltag: Die Spielberichte zu den Freitagsspielen

+++Im Blickpunkt des Freitages stand das Spitzenspiel zwischen der beiden Regionalliga-Anwärter ETSV Hamburg und Eimsbütteler TV. Die Gäste machte die Liga durch einen Auswärtssieg spannend und untermauerten damit eigene Ambitionen. +++
+++Im Stadion Hoheuft und am Kiesbarg gab es dagegen keinen Sieger und insgesamt zehn Tore zu sehen+++
ETSV-Coach Jan-Philipp Rose haderte vor allem mit der Effizienz: „Wir hatten gleich in der ersten Minute eine hundertprozentige Chance. Danach waren wir eigentlich gut drin, haben aber zu oft den Mut verloren. Das 1:0 fällt nach eigenen Fehlern, beim 2:1 ärgert mich die Standardsituation besonders. Wir hatten die Chance zum 2:1, kassieren stattdessen im Gegenzug das Tor. Insgesamt haben wir es heute nicht geschafft, unsere Spielidee über längere Phasen durchzubringen.“
Auf der Gegenseite war die Freude groß. ETV-Trainer Can Schultz lobte die Geschlossenheit: „Jeder ist heute über seine Grenze gegangen. Unsere Laufleistung war überragend, wir haben in den wichtigen Momenten den Schritt mehr gemacht. Am Ende gewinnt hier das Haus der Jugend gegen das Haus des Geldes.“ Eine klare Spitze gegen den finanziell ambitionierten ETSV, der im Sommer mit Blerim Questaj und Eugenio Lopes zwei ETV-Leistungsträger abwarb.
Vor 270 Zuschauern brachte Jon Willem Pauli die Gäste in Führung (21.). ETSV-Akteur Erolind Krasniqi glich kurz nach der Pause aus (46.), ehe Bamo Karim Mohamed (63.) und Merlin Sinanovic (72.) die Partie entschieden. Beim 3:1 half ETSV-Keeper Müller unglücklich mit.
ETSV Hamburg – Eimsbütteler TV Hamburg 1:3 (0:1)
ETSV Hamburg: Tom Müller, Yannick Siemsen, Sebastian Hertner, Andy Appiah, Lennart Appe, Eugenio Junior Lopes (75. Blerim Qestai), Ridel Varela Monteiro (75. Alexander Borck), Can Kömürcü, Erolind Krasniqi, Nick Selutin, Ogechika Heil (35. Morten Wahl) (55. Dominik Akyol) - Trainer: Jan-Philipp Rose
Eimsbütteler TV Hamburg: Nathanael Obeng Sallah, Juri Carl Jonny Marxen, Jean De Chatrie-Doegl, Farid Maboa Dibamba, Bamo Karim Mohamed, Josh Lesley Görtzen (62. Samuel Abiodun Olayisoye), Leonard Mai, Tom Politz (84. Oguzhan Gücyeter), Abdul-Bassitou Alassani, Jon Willem Pauli (90. Maximilian Kofi Konadu Addai), Merlin Sinanovic - Trainer: Can Timo Schultz
Schiedsrichter: Gerhard Alexander Ludolph (Hoisbütteler SV)
Tore: 0:1 Jon Willem Pauli (21.), 1:1 Erolind Krasniqi (46.), 1:2 Bamo Karim Mohamed (63.), 1:3 Merlin Sinanovic (72.)
Der Aufsteiger HT 16 hat auch am siebten Spieltag der Oberliga Hamburg seine Wettbewerbsfähigkeit eindrucksvoll unter Beweis gestellt. Beim FC Süderelbe führte die Mannschaft von Trainer Erdinc Örün bis kurz vor Schluss mit 3:2, ehe Theodoros Ganitis den Hausherren mit einem späten Distanzschuss (88.) das 3:3 rettete.
Die Partie begann furios: Gohoua brachte Süderelbe früh in Führung (5.), doch Monteiro glich noch vor der Pause für die Gäste aus (35.). Nach dem Seitenwechsel wurde Ganitis im Strafraum gefoult und verwandelte den fälligen Elfmeter sicher zum 2:1 (54.). Lange hielt die Freude aber nicht – Awuah nutzte einen groben Aufbaufehler der Gastgeber zum 2:2 (58.), ehe Joker Zalli HT 16 sogar in Front brachte (69.).
Als Süderelbe schon geschlagen schien, fasste sich Ganitis ein Herz und erzielte mit einem wuchtigen Schuss den verdienten Ausgleich. Beinahe hätte Yigit Yagmur in der Nachspielzeit sogar noch den Lucky Punch gesetzt, sein Abschluss landete jedoch am Pfosten.
Unterm Strich trennten sich beide Teams in einem offenen Schlagabtausch leistungsgerecht mit einem Remis. Für Süderelbe das zweite Unentschieden der Saison – für den Neuling HT 16 ein weiteres Ausrufezeichen in einer bislang respektablen Spielzeit.
FC Süderelbe – Hamburger Turnerschaft 3:3 (1:1)
FC Süderelbe: Ismael Francios Bos, Maximilian Arlt, Can Denis Yildiz, Alexander Koval (67. Adrian Nkansah Apau), Marcel Andrijanic (85. Hassan Zarei), Theodoros Ganitis, Joscha Oguazu, Jephtah Asare (67. Christivi-Junior Komba-Masombo), Akagne Armel Gohoua (78. Yigit Yagmur), Tyrese Jermaine Michael Boakye, Fabio Parduhn (85. Marvin Metush Alidemi) - Trainer: Stefan Arlt
Hamburger Turnerschaft: Justyn Elijah Schmidt, Furkan Berat Gökmen, Joshua Freude (46. Burak Hüseyin Keskin), Jesse Obeng Boateng, Gökhan Iscan (61. Valentin Zalli), Leonel Varela Monteiro (69. Elyesa-Kamil Pekin), Rouven Treu (46. Nico Gerber), Merdan Kaya, Chris Tabi Bandoh (86. Kevin-Mervyn Houndjame), Caleb Kakra Awuah, Karim Ay - Trainer: Erdinc Örün
Schiedsrichter: Timo Rehder (Heidgrabener SV)
Tore: 1:0 Akagne Armel Gohoua (5.), 1:1 Leonel Varela Monteiro (35.), 2:1 Theodoros Ganitis (54. Foulelfmeter), 2:2 Caleb Kakra Awuah (58.), 2:3 Valentin Zalli (69.), 3:3 Theodoros Ganitis (88.)
Dabei hatte die Partie durchaus nach dem ersehnten Befreiungsschlag ausgesehen. Zwar brachte Michel Netzbandt die Gäste früh in Führung (11.), doch ein Eigentor von Lawrence Schön (16.) und der Treffer von Pepe Nick Bensch (21.) drehten das Geschehen schnell zugunsten der Hausherren. Im zweiten Durchgang aber schlug Netzbandt erneut zu (64.) und bescherte VW Billstedt den Punkt. Es waren seine Saisontore eins und zwei – nach 29 Treffern im Vorjahr für den FC Türkiye wartet man in Billstedt gespannt, ob der Torjäger wieder in Schwung kommt.
„Wir gehen in Führung, kassieren aber zwei unnötige Tore. Nach den Umstellungen hatten wir sogar das 3:2 auf dem Fuß – das wäre mega gewesen“, ärgerte sich Billstedts Trainer Ümit Taytanli, der aber auch einräumte: „Am Ende können beide Teams mit dem 2:2 zufrieden sein.“
Unterm Strich bleibt für Victoria die Gewissheit: weiter keine Heimpunkte dreifach, dafür ein weiteres Remis. Billstedt dagegen kann sich auf einen alten Bekannten verlassen – Netzbandt ist zurück im Torjäger-Modus.
SC Victoria Hamburg – SC Vorwärts-Wacker Billstedt 2:2 (2:1)
SC Victoria Hamburg: Simon Heinbockel, Brian Jungjohann, Julian Pötzinger (67. Paul Matthis Fröhlich), Max Kahr, Pepe Nick Bensch, Luca Dammann, Luca Joel Palzer, Sönke Otto Karl-Heinz Meyer, Darijo Maksimovic, Moritz Erichsen (67. Luca Fynn Reimers), Kay-Fabian Adam (79. Yago Heider) - Trainer: Sascha Bernhardt
SC Vorwärts-Wacker Billstedt: Sebastian Majewski, Serkan Özenc, Lawrence Schön (46. Leon Mundhenk), Oliver Eugene Doege, William Karl Moje (65. Bujar Sejdija), Andranik Khachaturi Ghubasaryan, Moritz Kühn (65. Emrah Kerim Ates), Luis Hacker, Eudel Silva Monteiro, Emirkaan Güzel (46. Evailton Braima Martins Fernandes), Michel Frank Hans Dieter Netzbandt - Trainer: Gökhan Acar - Trainer: Ümit Taytanli
Schiedsrichter: Florian Schwarze (Hamburg)
Tore: 0:1 Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (11.), 1:1 Lawrence Schön (16. Eigentor), 2:1 Pepe Nick Bensch (21.), 2:2 Michel Frank Hans Dieter Netzbandt (64.)