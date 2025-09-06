7. Spieltag: Die Spielberichte zu den Freitagsspielen

Der Eimsbütteler TV hat am 7. Spieltag die makellose Bilanz des ETSV Hamburg beendet und mit einem 3:1-Auswärtserfolg die Tabellenspitze der Oberliga Hamburg erobert. In einem intensiven Spitzenspiel zwischen zwei Regionalliga-Kandidaten bewies der ETV mehr Kaltschnäuzigkeit – und auch mehr Leidenschaft.

ETSV-Coach Jan-Philipp Rose haderte vor allem mit der Effizienz: „Wir hatten gleich in der ersten Minute eine hundertprozentige Chance. Danach waren wir eigentlich gut drin, haben aber zu oft den Mut verloren. Das 1:0 fällt nach eigenen Fehlern, beim 2:1 ärgert mich die Standardsituation besonders. Wir hatten die Chance zum 2:1, kassieren stattdessen im Gegenzug das Tor. Insgesamt haben wir es heute nicht geschafft, unsere Spielidee über längere Phasen durchzubringen.“

Auf der Gegenseite war die Freude groß. ETV-Trainer Can Schultz lobte die Geschlossenheit: „Jeder ist heute über seine Grenze gegangen. Unsere Laufleistung war überragend, wir haben in den wichtigen Momenten den Schritt mehr gemacht. Am Ende gewinnt hier das Haus der Jugend gegen das Haus des Geldes.“ Eine klare Spitze gegen den finanziell ambitionierten ETSV, der im Sommer mit Blerim Questaj und Eugenio Lopes zwei ETV-Leistungsträger abwarb.

Vor 270 Zuschauern brachte Jon Willem Pauli die Gäste in Führung (21.). ETSV-Akteur Erolind Krasniqi glich kurz nach der Pause aus (46.), ehe Bamo Karim Mohamed (63.) und Merlin Sinanovic (72.) die Partie entschieden. Beim 3:1 half ETSV-Keeper Müller unglücklich mit.