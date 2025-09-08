7. Spieltag: Die Sonntagsspiele im Überblick

Die Entscheidung brachten die Einwechselspieler: „Unsere Einwechselspieler sind mit einer hervorragenden Haltung ins Spiel gekommen und so war es eine Frage der Zeit bis zum Führungstreffer.“ Sowohl Joker Pelle Zankl (67.) als auch Joker Emil Appel, der mit einem Doppelpack in der Schlussphase (82., 90.) traf, sorgten für die Treffer. „Nach dem 1:0 hatten wir das Spiel besser im Griff und konnten den Sack zumachen und noch das zweite und dritte Tor erzielen.“
„Wir freuen uns über diesen Arbeitssieg und den damit sehr guten Start in die Landesliga-Saison“, so Clausen abschließend.
Uhlenhorster SC Paloma II – Sport-Club Eilbek 3:0 (0:0)
Uhlenhorster SC Paloma II: Moritz Kasten, Max Nicolai Selch, Noah Ioannis Trigonis, Frederik-Joe Boblai (75. Malik Kramer), Lenny Romeo Luzuriaga Aguirre, Christopher Philip Knoth (87. Niklas Joshua Rochow), Jan-Philipp Kainzberger, Edvin Isic (85. Serhat Büyükkeskin), Ruben Hallmann (46. Pelle Michael Zankl), Florian Altemöller (46. Emil Alfons Appel), Mika Urbanski - Trainer: Mohamed-Ali Snoussi
Sport-Club Eilbek: Elwin Hansen, Dominik Ulrich, Thomas Paul Jablonka (67. Sidik Adam), Aron Appiah, Sire Michael Ndiaye, Backtasch Schamim (75. Burakcan Kurt), Sandro Cassama Mendes Almeida (75. Maxim Omar), Sten Luca Busse, Mats Goldbaek, Justice Jacob (62. Artur Jorge Embalo Gomes), Lenny Bradley Stöver (62. Tugay Durgut) - Trainer: Lukas Skwiercz
Schiedsrichter: Dejan Rajicic
Tore: 1:0 Pelle Michael Zankl (67.), 2:0 Emil Alfons Appel (82.), 3:0 Emil Alfons Appel (90.)
Trainer Martin Sobczyk sprach von einer „hektischen Anfangsphase“, die wohl auch mit dem Druck der ersten Wochen zusammenhing. „Wir haben gegen gestandene Landesligisten gut gespielt, aber die Ergebnisse blieben aus. Vielleicht brauchten die Jungs diesen Druck, um noch besser zu performen.“
Nach rund zehn Minuten fand Oststeinbek in die Partie, erspielte sich zahlreiche Abschlüsse und stellte mit spielerischer Leichtigkeit sowie konsequenter Chancenverwertung die Weichen früh auf Sieg. „Wir haben sehr hoch in der gegnerischen Hälfte Fußball gespielt, mit guter Staffelung und viel Spielwitz. Durch die Tore ist das Selbstvertrauen von Minute zu Minute gewachsen“, so Sobczyk.
Auch die Einwechslungen zahlten sich aus. „Wir wollten alle am Erfolg teilhaben lassen. Die taktische Umsetzung der Spieler, die reinkamen, war sehr gut.“ Mit Blick auf die kommenden Aufgaben betonte der Coach: „Jetzt müssen wir angekommen sein, jetzt geht es für uns richtig los. Ich möchte mit der Mannschaft noch weiter klettern, ohne uns auf Minimalziele wie den Klassenerhalt zu beschränken. Jedes Spiel ist in dieser Liga eng, aber das, was die Jungs abreißen, ist schon brutal.“
Ahrensburger TSV – Oststeinbeker SV 1:7 (1:4)
Ahrensburger TSV: Steven Hardy Eggert, Kevin Karim Creppy, Milos Milosavljevic, Jesse Kojo Henning, Nicolae Chitan, Joel Kwaku Andrew (53. Alessio Marco Knoll), Milo Raphael Metzner, Jan Philipp Eitel (53. Ashian Lazar Alexander Reich), Ali Parvani (34. Said Sohrab Sadat), Lennox Owusu (74. Yasin Malik Arslan), Andy Addea Owusu - Trainer: Seyed Ali Zadfar
Oststeinbeker SV: Dejan Lejic, Youness Ben Mustapha Sbou, Revin Köksal, Kevin Lauppe, Elmedin Serif Smajasevic (74. Samuel Eleanya Zenker), Ali Sam El-Mawla, Mustafa Zazai (68. Kannafa Jibril Adamou), Baran-Musa Kocuk (68. Ahmed Cevdet Ak), Juan Chandel Hernandez Genao, Eclessias Akplaka (61. Diego-Sebastian Orazi-Santillan), Ron David Kwadwo Borgmann (61. David Tiago Gandra Lopes) - Trainer: Martin Sobczyk
Schiedsrichter: Torbjörn Niedorf
Tore: 0:1 Juan Chandel Hernandez Genao (14.), 0:2 Mustafa Zazai (25.), 1:2 Jan Philipp Eitel (36.), 1:3 Ron David Kwadwo Borgmann (42.), 1:4 Eclessias Akplaka (45.), 1:5 Juan Chandel Hernandez Genao (58.), 1:6 Youness Ben Mustapha Sbou (68.), 1:7 Ahmed Cevdet Ak (85.)
Gelb-Rote Karte: Ahrensburger TSV (40.)