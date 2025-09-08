7. Spieltag: Die Sonntagsspiele im Überblick

Der USC Paloma II hat mit einem 3:0-Sieg über den SC Eilbek die Tabellenführung in der Landesliga Hansa übernommen. „Eilbek hat uns am Sonntag viel abverlangt – ein intensives, leidenschaftliches Spiel“, erklärte Co-Trainer Timo Clausen. Nach einer zähen ersten Halbzeit fand Paloma nach dem Seitenwechsel Schritt für Schritt besser in die Partie. „Wir merkten bereits früh und step-by-step nach der Halbzeitpause, dass wir besser ins Spiel kommen, griffiger werden und Chancen kreieren konnten.“

Die Entscheidung brachten die Einwechselspieler: „Unsere Einwechselspieler sind mit einer hervorragenden Haltung ins Spiel gekommen und so war es eine Frage der Zeit bis zum Führungstreffer.“ Sowohl Joker Pelle Zankl (67.) als auch Joker Emil Appel, der mit einem Doppelpack in der Schlussphase (82., 90.) traf, sorgten für die Treffer. „Nach dem 1:0 hatten wir das Spiel besser im Griff und konnten den Sack zumachen und noch das zweite und dritte Tor erzielen.“

„Wir freuen uns über diesen Arbeitssieg und den damit sehr guten Start in die Landesliga-Saison“, so Clausen abschließend.



Uhlenhorster SC Paloma II – Sport-Club Eilbek 3:0 (0:0)

Uhlenhorster SC Paloma II: Moritz Kasten, Max Nicolai Selch, Noah Ioannis Trigonis, Frederik-Joe Boblai (75. Malik Kramer), Lenny Romeo Luzuriaga Aguirre, Christopher Philip Knoth (87. Niklas Joshua Rochow), Jan-Philipp Kainzberger, Edvin Isic (85. Serhat Büyükkeskin), Ruben Hallmann (46. Pelle Michael Zankl), Florian Altemöller (46. Emil Alfons Appel), Mika Urbanski - Trainer: Mohamed-Ali Snoussi

Sport-Club Eilbek: Elwin Hansen, Dominik Ulrich, Thomas Paul Jablonka (67. Sidik Adam), Aron Appiah, Sire Michael Ndiaye, Backtasch Schamim (75. Burakcan Kurt), Sandro Cassama Mendes Almeida (75. Maxim Omar), Sten Luca Busse, Mats Goldbaek, Justice Jacob (62. Artur Jorge Embalo Gomes), Lenny Bradley Stöver (62. Tugay Durgut) - Trainer: Lukas Skwiercz

Schiedsrichter: Dejan Rajicic

Tore: 1:0 Pelle Michael Zankl (67.), 2:0 Emil Alfons Appel (82.), 3:0 Emil Alfons Appel (90.)