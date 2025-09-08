7. Spieltag: Die Samstagsspiele in der Übersicht

Baris Sağlam, Trainer von Concordia, sah sein Team in Barsbüttel erst in der Nachspielzeit den Punkt retten – der erste kleine Dämpfer nach drei Auftaktsiegen. – Foto: IMAGO / Hanno Bode





Nach drei Siegen zum Auftakt musste der ASV Hamburg am vierten Spieltag erstmals Punkte lassen. Im Derby gegen Hamm United gab die Rosseburg-Elf trotz Unterzahl eine 2:0-Führung aus der Hand und musste sich am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben. Nach drei Siegen zum Auftakt musste der ASV Hamburg am vierten Spieltag erstmals Punkte lassen. Im Derby gegen Hamm United gab die Rosseburg-Elf trotz Unterzahl eine 2:0-Führung aus der Hand und musste sich am Ende mit einem 2:2 zufriedengeben. „Die ersten 20, 30 Minuten sind wir etwas schwer reingekommen. Dann leider unglücklich die rote Karte – unser Torwart kommt raus, will den Ball klären, trifft aber den Gegenspieler. Das war eine Notbremse“, erklärte ASV-Coach Max Rosseburg. Für den des Feldes verwiesenen Timo Grandt rückte Nick Obeng Gyateng ins Tor. Er ersetzte Godfred Kotei, der früh vom Feld musste.

Trotz des personellen Rückschlags belohnte sich der ASV: Kurz vor der Pause brachte Baris Gaik sein Team nach einem Standard mit 1:0 in Führung (45.+3). Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Ardnan Ousman Fricke sogar auf 2:0 (55.). „Standards gelingen uns dieses Jahr deutlich besser als in den letzten Jahren“, betonte Rosseburg. Doch in der Schlussphase kippte die Partie: Volkmer verkürzte (81.), Sawaneh glich kurz vor dem Ende aus (89.). In der Nachspielzeit verhinderte Gyateng mit einer Parade sogar noch die Niederlage. „Wir kriegen den Sack nicht zu, die Abstimmungen haben nicht mehr gestimmt. Am Ende müssen wir ernüchternd feststellen, dass wir die letzten zehn Minuten nicht konsequent genug verteidigt haben“, so Rosseburg.

ASV Hamburg – Hamm United FC 2:2 (1:0)

ASV Hamburg: Timo Grandt, Josiah-Frimpong Basoah, Nikolas Steinbeck, Baris Gaik (59. Oscar Amankwaah), Serhat Cayir (46. Ardnan Ousman Fricke), Malang Lamin Jawla, Yurii Sachko (59. Jose Adulai Balde), Hischem Metidji, Godfred Kotei (29. Nick Obeng Gyateng), Sulieman Omar (59. Youcef Madadi), Mike Jürgen Niedermeyer - Trainer: Max Lawrence Somuah Rosseburg

Hamm United FC: Norman Volber, Matthias Cholevas, Dayan Soltany, Hiroto Hashida, Aljoscha Bachert (59. Fynn Zaske), Marian Breuling, Brandon Wüschem (67. Tyrone Aboagye), Arima Kosei, Sohrab Mohabatzadeh (46. Jeffrey Lee Courtney Volkmer), Malik Elias Latif Sawaneh, Baran Baybarz - Trainer: Jerzy Grzegorz Kopij - Trainer: Jaime Enrique Ramirez Farias

Schiedsrichter: Björn Lassen

Tore: 1:0 Baris Gaik (45.+3), 2:0 Ardnan Ousman Fricke (55.), 2:1 Jeffrey Lee Courtney Volkmer (81.), 2:2 Malik Elias Latif Sawaneh (89.)











BU-Trainer Michael Koss zeigte sich nach dem 3:1-Auswärtserfolg seines HSV Barmbek-Uhlenhorst beim SV Altengamme zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft – auch wenn er zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten sah: BU-Trainer Michael Koss zeigte sich nach dem 3:1-Auswärtserfolg seines HSV Barmbek-Uhlenhorst beim SV Altengamme zufrieden mit der Leistung seiner Mannschaft – auch wenn er zwei sehr unterschiedliche Halbzeiten sah: „Über 90 Minuten haben wir uns die drei Punkte in Altengamme erarbeitet. In der ersten Halbzeit waren wir zunächst gut drin, machen früh das 1:0, kassieren aber direkt im Anschluss den Ausgleich aus zu passivem Verhalten. Danach kippte das Momentum klar auf die Seite von Altengamme. Wir hatten Glück, dass es zur Pause beim 1:1 blieb, sie hatten zwei richtig große Chancen – einmal Latte, einmal stark von unserem Torwart pariert.“ In Durchgang zwei zeigte sich BU dann deutlich verbessert: „Da war es für mich ein ganz anderes Spiel. Ich kann mich an keine Torchance von Altengamme erinnern, wir haben immer wieder gute Lösungen gefunden und selbst eine Vielzahl an Möglichkeiten herausgespielt. Am Ende hätten wir auch vier oder fünf Tore machen können. Die zweite Halbzeit geht klar an uns.“ Trotz einer starken Phase der Gastgeber in Hälfte eins betonte Koss, dass der Sieg unter dem Strich verdient sei: „Über die Gesamtheit und mit Blick auf die Chancenverteilung ist der Erfolg in Ordnung. Für uns waren das drei wichtige Punkte, die in Altengamme nicht leicht zu holen sind.“ SV Altengamme – HSV Barmbek-Uhlenhorst 1:3 (1:1)

SV Altengamme: Marco Fedgenhäuer, Marvin Behr (74. Adrian Zodel), Erik Wegner, Simon Seidel (82. Marvin Heitbrink), Niko Reimers (74. Tjark Mika Hänsch), Jonas Friedrich Buck, Christopher Ingo Peter Kleinert, Peer Wegner, Florian Rogge (86. Julian Pax), Adrian Zodel (74. Ole Dabelow), David Toth - Trainer: Matthias Wulff

HSV Barmbek-Uhlenhorst: Lasse Erichsen, Marc Henry Lange, Benjamin Arhin Baffour, Raffael Saken Kamalow (81. Athanasios Giannakis), Lennart Endlich, Jan Düllberg, Anton Brauner (57. Flemming Jannik Bones), Noah Rajabi Ghahreman (65. Christian David Bento Waldheim), Nikolaos Christodoulos (81. Claudio Eduardo Ramirez Farias), Niclas Gröning (65. Simon Mangold Cinera), Makoto Ayano - Trainer: Michael Koss

Schiedsrichter: Tom Kriebisch

Tore: 0:1 Nikolaos Christodoulos (15.), 1:1 Jonas Friedrich Buck (17.), 1:2 Simon Mangold Cinera (68.), 1:3 Athanasios Giannakis (84.)

Rot: Jan Düllberg (90./HSV Barmbek-Uhlenhorst/)











Im Duell zwischen dem VfL Lohbrügge und dem Bramfelder SV trennten sich beide Teams 1:1. Schon früh brachte Lisandro Raphael Segura Tewes die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, doch nur fünf Minuten später glich Martin Fedai per Foulelfmeter für die Gäste aus. Im Duell zwischen dem VfL Lohbrügge und dem Bramfelder SV trennten sich beide Teams 1:1. Schon früh brachte Lisandro Raphael Segura Tewes die Gastgeber in der 10. Minute in Führung, doch nur fünf Minuten später glich Martin Fedai per Foulelfmeter für die Gäste aus. Im Anschluss entwickelte sich ein temporeiches und intensives Spiel mit vielen Zweikämpfen, das jedoch stets fair blieb. VfL-Trainer Elvis Nikolic lobte die Partie, haderte jedoch mit der Chancenverwertung seines Teams: „Wir haben laut unserer Statistik dreimal so viele Schüsse abgegeben, aber machen zu wenige Tore. Dazu hätten wir noch einen Elfmeter bekommen müssen, den wir nicht bekommen haben.“ Trotz des vergebenen Potenzials zog er ein positives Fazit: „Fußballerisch war das schon ein sehr gutes Spiel von beiden Seiten. Gegen Bramfeld ist es immer wieder eine starke Herausforderung.“ VfL Lohbrügge – Bramfelder SV 1:1 (1:1)

VfL Lohbrügge: Jannis Malte Denker, Simon-Manuel Adam, Kadere Toni Sitou, Joshua-Daniel Czech, Can Ali Ildir, Franklin Weber, Jannis Robert Pangalos, Max Ebmeyer (46. Owusu Kofii Manu), Lisandro Raphael Segura Tewes (91. Eray Kaya), Pascal Bäker (84. Benedict Rockson), Maximilian Menger (66. Kerem-Ali Caliskan) - Trainer: Sven Wulff - Trainer: Elvis Nikolic - Trainer: Olcay Günay

Bramfelder SV: Tobias Grubba, Cedric Stoppel, Lorenz Dario Lahmann-Lammert (92. Bjarne Brandt), Eduard Thomas Gidion (63. Jahazz Michael Neuhaus), Lewis Osei Agyemang, Leon Zschätzsch (77. Maurice Dennis Freudenthal), Nick Marvin Mohr (63. Owen Bomke), Max Hermann, Ferris Pressel, Martin Fedai, Luca Jeancy Assemien (46. Kilian Oelrich) - Trainer: Carsten Henning

Schiedsrichter: Robert Waigant

Tore: 1:0 Lisandro Raphael Segura Tewes (10.), 1:1 Martin Fedai (15. Foulelfmeter)





