7. Spieltag: Die Freitagsspiele in der Übersicht

FCVO-Trainer Jan Krey war nach dem 2:0-Heimerfolg seines FC Voran Ohe gegen den SC Vier- und Marschlande spürbar zufrieden: „Heimspiel, vor unseren tollen Fans und dann mit einem verdienten Sieg – besser geht es nicht. Die ersten Spiele liefen noch nicht ganz nach Plan, aber nach einer guten Trainingswoche haben wir uns belohnt. Ich hoffe, wir nehmen den Schwung mit in die nächsten Partien.“
Besonders lobte Krey den Rückkehrer Philipp Lorenzen, der mit einem Treffer und einer Vorlage maßgeblich am Erfolg beteiligt war. „Er hatte einen großen Anteil am Sieg. Am Ende war es aber eine geschlossene Mannschaftsleistung, die den Ausschlag gegeben hat“, so der Oher Coach.
FC Voran Ohe – SC Vier- und Marschlande 2:0 (1:0)
FC Voran Ohe: Sebastian Alexander Kalk, Daniel Walek, Philipp Lorenzen (78. Marc Ohl), Tom-Philipp Müller, Max Alec Grablewski, Till Witmütz, Oguzhan Acar (73. Quincy Barrow), Ryszard Lothar Piet Tim Spreer (73. Felix Kofi Riedemann), Bless Martin Kumih Dapaah, Maximilian Tautz (78. Daniel Gläser), Darijo Jerome Kramer (85. Tom Bennet Schweißing) - Trainer: Jan Krey
SC Vier- und Marschlande: Lasse Riege, Lars Hendrik Vollrath, Yanneck Schlufter, Tom-Benjamin Sander (59. Paul Jakob Wulf Klie), Niklas Hintelmann (46. Ahmed Abdul Hafiz), Timo Leif Czech, Daniel Grimling (64. Abiola Dilem Sanni), Jakob Marquardt, Lukas Thore Marks, Flemming Polster, Elyas Khalil Raouafi (64. Dosu Joshua Tehua) - Trainer: Peter Phillip Marks - Trainer: Dennis Finck
Schiedsrichter: Luis Felix Malter
Tore: 1:0 Darijo Jerome Kramer (42.), 2:0 Philipp Lorenzen (60.)
Der Rahlstedter SC und der SC Condor trennten sich in einem hochspannenden Duell 2:2. Vor 150 Zuschauern erwischten die Gastgeber den besseren Start: Paul Niklas David Jarmes brachte den RSC in der 26. Minute in Führung. Die Freude währte jedoch nur kurz, Condors Marko Tadic glich fünf Minuten später aus.
Nach dem Seitenwechsel verpasste Rahlstedt die große Chance zur erneuten Führung: Jarmes scheiterte in der 48. Minute per Foulelfmeter an Condor-Keeper Jurek Stoeck. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem beide Teams auf den Sieg drängten.
Die Nachspielzeit hatte es in sich: Erst schien Condor als Sieger vom Platz zu gehen, als Edwin Satzer in der fünften Minute der Nachspielzeit zum 2:1 traf. Doch Rahlstedt antwortete mit bemerkenswerter Moral – Mihai-Vladut Bitez erzielte in der 100. Minute den umjubelten Ausgleich.
Damit endete ein intensives und umkämpftes Spiel mit einer Punkteteilung, die vor allem aufgrund der turbulenten Schlussphase für reichlich Gesprächsstoff sorgte.
Rahlstedter SC – SC Condor Hamburg 2:2 (1:1)
Rahlstedter SC: Jan Prahl-Benthien, Davin Vardavardi (88. Chisom Luke), Jonathan-Raphael Kwabena Annor (46. Gideon Owusu), Simon Noel Flandrin, Samed Aksoy (46. Danny Roman Cyganek), Paul Niklas David Jarmes, Jonathan Zinn, Chahed Bamba (90. Liam Samuel Trierweiler), Anes Hodzic-Mehic, Mihai-Vladut Bitez, Mel Jakob Morawitz (70. Dennis Sailer) - Trainer: Peter Robert Benedikt Grischke
SC Condor Hamburg: Jurek Lewin Stoeck, Tom Luka Steenbuck, Darwin Streubier, Bendix Alexander Priess, Tobias Steddin, Bright Zinedine Joseph Hukporti, Kevin Mellmann (81. Danylo Yakubowski), Timo Georg Adomat, Michael Jordan Löw (70. Tarek Abdalla), Edwin James Satzer, Marko Tadic (95. Kirill Greb) - Trainer: Luka Maras
Schiedsrichter: Fabian Pascal Rother - Zuschauer: 150
Tore: 1:0 Paul Niklas David Jarmes (26.), 1:1 Marko Tadic (31.), 1:2 Edwin James Satzer (90.+5), 2:2 Mihai-Vladut Bitez (90.+10)
Besondere Vorkommnisse: Paul Niklas David Jarmes (Rahlstedter SC) scheitert mit Foulelfmeter an Torwart Jurek Lewin Stoeck (48.).