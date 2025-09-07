7. Spieltag: Die Freitagsspiele in der Übersicht



FCVO-Trainer Jan Krey war nach dem 2:0-Heimerfolg seines FC Voran Ohe gegen den SC Vier- und Marschlande spürbar zufrieden: „Heimspiel, vor unseren tollen Fans und dann mit einem verdienten Sieg – besser geht es nicht. Die ersten Spiele liefen noch nicht ganz nach Plan, aber nach einer guten Trainingswoche haben wir uns belohnt. Ich hoffe, wir nehmen den Schwung mit in die nächsten Partien.“

Besonders lobte Krey den Rückkehrer Philipp Lorenzen, der mit einem Treffer und einer Vorlage maßgeblich am Erfolg beteiligt war. „Er hatte einen großen Anteil am Sieg. Am Ende war es aber eine geschlossene Mannschaftsleistung, die den Ausschlag gegeben hat“, so der Oher Coach.

FC Voran Ohe – SC Vier- und Marschlande 2:0 (1:0)

FC Voran Ohe: Sebastian Alexander Kalk, Daniel Walek, Philipp Lorenzen (78. Marc Ohl), Tom-Philipp Müller, Max Alec Grablewski, Till Witmütz, Oguzhan Acar (73. Quincy Barrow), Ryszard Lothar Piet Tim Spreer (73. Felix Kofi Riedemann), Bless Martin Kumih Dapaah, Maximilian Tautz (78. Daniel Gläser), Darijo Jerome Kramer (85. Tom Bennet Schweißing) - Trainer: Jan Krey

SC Vier- und Marschlande: Lasse Riege, Lars Hendrik Vollrath, Yanneck Schlufter, Tom-Benjamin Sander (59. Paul Jakob Wulf Klie), Niklas Hintelmann (46. Ahmed Abdul Hafiz), Timo Leif Czech, Daniel Grimling (64. Abiola Dilem Sanni), Jakob Marquardt, Lukas Thore Marks, Flemming Polster, Elyas Khalil Raouafi (64. Dosu Joshua Tehua) - Trainer: Peter Phillip Marks - Trainer: Dennis Finck

Schiedsrichter: Luis Felix Malter

Tore: 1:0 Darijo Jerome Kramer (42.), 2:0 Philipp Lorenzen (60.)





