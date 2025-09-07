7. Spieltag: Die Freitagsspiele in der Übersicht





Der Hetlinger MTV hat am vierten Spieltag der Landesliga Hammonia (01) seinen zweiten Saisonsieg gefeiert – und das stimmungsvoll. Mit Trommeln und Bengalos feierten die Fans das 3:1 (0:0) gegen den SC Victoria Hamburg II, bei dem Neuzugang Enrique Höppner Ordonez einen wichtigen Anteil am dreifachen Punktgewinn hatte. Der "Neue" vom 1. FC Phönix Lübeck II traf bei seinem ersten Heimauftritt in der 61. Minute zum 1:0 und brach damit den Bann. Nur sechs Minuten später erhöhte Semih Tokay, ehe ein unglückliches Eigentor desselben Spielers Victoria kurzzeitig zurück ins Spiel brachte (76.). In der Nachspielzeit sorgte Derrick Otchere Frimpong mit dem 3:1 für die Entscheidung. Dank des Dreiers klettert Hetlingen mit nun sieben Punkten aus vier Spielen auf Rang fünf der Tabelle und etabliert sich im oberen Drittel. Victoria II hingegen bleibt mit nur einem Punkt auf Platz 15 tief im Tabellenkeller.

Hetlinger MTV – SC Victoria Hamburg II 3:1 (0:0)

Hetlinger MTV: Knut-Ole Mohr, Milan Adamovic, Jakub Andrzej Kokoć, Caleb Gyema, Adnan Kubat (46. Okan Ahmet Gülec), Inan Türkad, Ebenezer Delali Lallas Gati, Semih Tokay (84. Ziart Ferataj), Enrique Höppner Ordonez (71. Abdoulie Max Coly), Derrick Otchere Frimpong (90. Artem Popov), Emmanuel Ofosu Kontor

SC Victoria Hamburg II: Phil Olbrisch, Timon Konstantin Flach, Hemal Razaqi (74. Luke Sebastian Plath), Jeffery Poku (46. Ahmed-Salim Ouro-Nile), Tom Overdiek, Momodou Sanneh, Gavin Ehmke, Tom Niklas Wittig (74. Robin Tiede), Egor Tschudinow, Ishaaq Tizro Pirbazari (42. Frederik Kyrian Plötz), Hugo Blechenberg (74. Luka Ninkovic)

Schiedsrichter: David Tim Kerber

Tore: 1:0 Enrique Höppner Ordonez (61.), 2:0 Semih Tokay (67.), 2:1 Semih Tokay (76. Eigentor), 3:1 Derrick Otchere Frimpong (90.)





Türk-Birlikspor Pinneberg hat seine weiße Weste in der Landesliga gewahrt und mit einem 3:1-Auswärtssieg beim TuS Osdorf die Tabellenführung verteidigt. Für Trainer Burak Bayram war es eine Begegnung mit besonderer Note: „Ja, wir wussten von Anfang an, dass es eine unangenehme Geschichte wird, auch was die Historie einfach hergibt. Ich habe selber hier auch als Spieler gespielt, sogar gegen Bennet. Deswegen – wie gesagt, eine spannende Geschichte im Gesamten.“ Von Beginn an setzte TBS die Akzente, attackierte hoch und kam früh zu Ballgewinnen. „Wir haben von Anfang an schnell hochgefahren, wirklich versucht, die Gegner unter Druck zu setzen. Wir hatten gute Akzente, viele Ballgewinne und kamen auch zu Chancen.“ In der 35. Minute war es dann Nick Amartey Scharkowski, der eine Flanke von Omar Nabizada „brutal eingenickt“ verwertete. Osdorf hielt zunächst gut mit, ehe kurz nach dem Wechsel die Vorentscheidung fiel: Nabizada erhöhte auf 0:2 (56.). Bennet Krause haderte: „Wir haben die ersten 35 Minuten richtig gut mitgehalten, dann vor der Halbzeit ein Gegentor kassiert. In der zweiten Halbzeit hatten wir unsere schwächste Phase, da waren wir 15 Minuten gar nicht im Spiel.“ Spannung kam in der 80. Minute auf, als Osdorfs Ilyas Afsin per Handelfmeter verkürzen konnte – doch Niklas Hoffmann parierte. „Zu dem Zeitpunkt stand es 2:0, das wäre das 2:1 gewesen. Dann wäre nochmal Struggle gewesen“, sagte Bayram. Stattdessen machte Vincent Boock (88.) alles klar. Afsin betrieb in der Nachspielzeit nur noch Ergebniskosmetik (90.). „Am Ende des Tages ein verdienter Sieg, weil wir das Spiel gut unter Kontrolle hatten. Eine sehr disziplinierte Mannschaftsleistung. Wir befinden uns auf dem richtigen Weg“, bilanzierte Bayram zufrieden. Krause zeigte sich trotz Niederlage kämpferisch: „Ich bin mega stolz auf meine Jungs. Wir haben gegen eine Top-Mannschaft voll mitgespielt. Auch TBS-Spieler haben mir gesagt, dass wir eine geile Truppe haben.“ TuS Osdorf – TBS Pinneberg 1:3 (0:1)

TuS Osdorf: Tjorven Christian Foerste, Furkan Demir, Oguzhan Senol, Deron Darlington Adofo, Felix Niclas Woldt (64. Lukas Koobe Schikowski), Riccardo Emeka Mahieldin (64. Theo Bastian Kollar), Luca Gabriel Hinze, Maurice Schwäbe, Daniel Konrad Rechni (76. Volkan Eren), Stefan Agyare, Ilyas Afsin - Trainer: Bennet Krause

Türk-Birlikspor Pinneberg: Niklas Hoffmann, Raoul-Mamadi Cissé, Tjorben Uphoff, Oba Prince Akomedi (57. Takuro Mohara), Vincent Boock, Ömer Akyörük (69. Robbie Schlichting), Levin Erik (69. Lion Jona Jodeit), Hendrik Müller, Omar Nabizada, Yoshiki Iizuka, Nick Amartey Scharkowski (69. Tobias Maximilian Bödeker) - Trainer: Burak Bayram

Schiedsrichter: Fabian Porsch (Barsbüttel)

Tore: 0:1 Nick Amartey Scharkowski (35.), 0:2 Omar Nabizada (56.), 0:3 Vincent Boock (88.), 1:3 Ilyas Afsin (90.)

Besondere Vorkommnisse: Ilyas Afsin (TuS Osdorf) scheitert mit Handelfmeter an Torwart Niklas Hoffmann (80.).





Die Zweitvertretung von Eintracht Norderstedt setzt ihren Lauf in der Landesliga Hammonia fort. Mit einem 3:1-Heimerfolg über Union Tornesch bleibt die Elf von Jörn Großkopf nach vier Spielen ungeschlagen und festigt Rang zwei hinter Spitzenreiter TBS Pinneberg. Die Zweitvertretung von Eintracht Norderstedt setzt ihren Lauf in der Landesliga Hammonia fort. Mit einem 3:1-Heimerfolg über Union Tornesch bleibt die Elf von Jörn Großkopf nach vier Spielen ungeschlagen und festigt Rang zwei hinter Spitzenreiter TBS Pinneberg. Die Hausherren legten kurz vor der Pause die Basis für den Sieg: Mane (42.) und Djalo (45.) trafen binnen weniger Minuten. Direkt nach Wiederbeginn erhöhte Pusic auf 3:0 (51.), womit die Partie praktisch entschieden war. Tornesch kam erst in der Schlussminute durch einen Foulelfmeter von Ehlers zum Ehrentreffer. Großkopf zeigte sich zufrieden: „Meine Mannschaft hat sich extrem an unseren Matchplan gehalten. Das ist ziemlich gut aufgegangen, wir waren sehr diszipliniert. Schon seit zwei, drei Wochen zieht sich das so durch die Truppe, die sehr ausgeglichen ist vom Kader, wo ich eigentlich zwei, drei, vier, fünf Positionen eins zu eins ersetzen kann.“ Besonders hob er die Defensive hervor: „Wir haben sehr, sehr wenig zugehen lassen, muss ich sagen. Die Abwehr sieht auch gut aus, da muss ich hervorheben, dass wir mit Mats Jonathan Klinko, aus der U19, einen Spieler hatten, der gewöhnlich nicht bei uns spielt, der hat das richtig, richtig, richtig gut gemacht. Aber auch sonst, kann ich sagen, waren wir durch die Bank sehr präsent, haben gut verteidigt und hatten einen extrem guten Torwart.“ Der Coach betonte die Spielkontrolle: „Wir hatten nie das Gefühl, dass wir dieses Spiel verlieren können. Wir haben allerdings auch ein, zwei Defizite, die der Gegner hatte, vom Grundsystem her, sehr, sehr stark ausgenutzt.“ Zum späten 3:1 meinte Großkopf: „Das 3:1 durch den Elfmeter, erstmal war es kein Elfmeter, aber egal, das war dann nur noch Ergebniskorrektur für den Gegner.“ Auch auf den Platzverweis von Lucas Schulze ging er ein: „Lucas hat drüber gehalten an der Mittellinie, aber das war niemals Rot.“ Mit zehn Punkten bleibt Norderstedt II ungeschlagen Tabellenzweiter und stellt mit 15:4 Toren eine der besten Offensiven der Liga. Tornesch fällt mit sechs Zählern ins Mittelfeld zurück. „Ich bin sehr zufrieden mit dieser Mannschaft, wir haben eine viel bessere Aufzahlung, viel bessere Hierarchie und viel bessere Struktur als in der vergangenen Serie noch. Wir sind gespannt, wie es weitergeht, freuen uns natürlich auf die nächsten Spiele“, sagte Großkopf abschließend. FC Eintracht Norderstedt II – FC Union Tornesch 3:1 (2:0)

FC Eintracht Norderstedt II: Patrick Tiedje, Gregory Wittek, Philip Asamoah Mensah Owusu, Nic Kretschmar (73. Christian Gojani), Mats Jonathan Klinko, Sepehr Nikroo (92. Antonio-Filippo Sigismondi), Athanasios Chrysovitsiotis (87. Adam Harkimov), Lucas Schulze, Mamadou Djalo (46. Issa Safer), Jure Pusic, Abduramane Mane - Trainer: Jörn Großkopf

FC Union Tornesch: Merlic Suhn, Jean Patrice Meyer, Jari Maack (73. Jannik Ahrens), Jesse Schmahl (77. Tim Leon Witte), Hannes Rudek, Philipp Alexander Werning, Justin Morten Elling, Jannik Ruhser (53. Janko Behrs), Jamie Ladiges, Jan-Pascal Krah, Philipp Klaus Ehlers - Trainer: Martin Schwabe

Schiedsrichter: Ilias Ertis (Hamburg)

Tore: 1:0 Abduramane Mane (42.), 2:0 Mamadou Djalo (45.), 3:0 Jure Pusic (51.), 3:1 Philipp Klaus Ehlers (90. Foulelfmeter)

Rot: Lucas Schulze (77./FC Eintracht Norderstedt II/grobes Foulspiel)