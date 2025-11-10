7. Sieg im 7. Auswärtsspiel - Hofstetten bleibt ungeschlagen

Mit 3:1 Toren nahm der Sportclub Hofstetten in der Fußball-Landesliga auch die Hürde beim SC Oberkirch. Am Emde stand ein hochverdienter 3:1-Erfolg des ungeschlagenen Tabellenführers.

Gut 160 Zuschauer sahen im Renchtal Stadion ein sehr abwechslungsreiches Spiel mit vielen hochkarätigen Torchancen und einem furiosen Beginn der Gastgeber. Es sah so aus, als könne die Elf von SVO-Coach Simon Lehmann den Sportclub überraschen, denn schon in Minute eins schloss Mika Braun den ersten SVO-Angriff mit einem satten Schuss ab. Daniel Lupfer im Hofstetter Tor war mit den Fingerspitzen noch dran und lenkte zur Ecke. Diese war gleich brandgefährlich, wobei Mika Löbsack knapp über der Latte scheiterte. Es schien, als sollte sich das Spiel vom Vorjahr wiederholen, denn auch da hatte der Sportclub in den Anfangsminuten nach einer Ecke das 0:1 kassiert. Weitere drei Eckbälle folgten, der Tabellenführer geriet in Not. Mit Glück überstand die Elf von Timo Kinast und Spielertrainer Marco Petereit diese Phase und schloss seinen ersten Angriff in der 7. Minute mit dem 0:1 ab. Petereit traf am Ende einer traumhaften Kombination über Nils Kaspar, Jannik Schwörer und Fabio Kinast mit links ins rechte Eck. Jetzt war der Sportclub obenauf und erhöhte in der 22. Minute auf 0:2. Leon Brosamer spielte das Leder Richtung Sechszehner, wo Luca Kehl vor Keeper Markus Weber per Kopf an den Ball kam und dieser sich per Bogenlampe ins Netz senkte. Kurz darauf verpasst Fabio Kinast nach schöner Vorarbeit von Jannik Schwörer das 0:3, als er knapp am Leder vorbei rutschte. In der 23.Minute gewann Jannik Schwörer das Laufduell gegen SVO-Keeper Weber, blieb nach dem Pressschlag weiter am Ball, doch auf der Linie rettete ein Verteidiger. In der 32. Minute hätte Schwörer ebenfalls auf 0:3 stellen können, SVO-Keeper Markus Weber rettete eins gegen eins. Eine Minute später der SVO im Glück, Jonas Krämer scheiterte am Pfosten. Das Spiel hätte nun gut und gerne 0:3 oder 0:4 stehen können. SC-Keeper Daniel Lupfer wurde erst wieder in der 34. Minute gefordert. Wie aus dem Nichts gelang dann dem SVO der Anschlusstreffer in der 42. Minute. Luca Braun war nach einem Freistoß im zweiten Versuch erfolgreich, nachdem er das Leder von einen Hofstetter Verteidiger serviert bekam. Die Gastgeber waren nun wie umgewandelt und wollten mehr. Daniel Lupfer im Hofstetter Kasten musste mehrfach zupacken. Mit der knappen Führung für Hofstetten ging es in die Pause.