7. Reischmann - Junioren-Hallencup beim SV Mindelzell

Der SVM konnte am 31.Januar und 1.Februar bereits zum siebten Mal seinen Junioren-Hallencup mit insgesamt 34 Mannschaften von den G- bis zu den D-Junioren in der Ursberger Turnhalle austragen.
Die Halle war an beiden Tagen durchgehend gut gefüllt und die Zuschauer konnten tolle sowie spannende Spiele mit vielen Toren bestaunen. Rund 340 Nachwuchskicker zeigten ihr ganzes Können und sorgten für großartige Stimmung vor zahlreichen Fans.
Am ersten Turniertag setzte sich bei den F-Junioren die TSG Thannhausen in einem spannenden Finale gegen die SG Kötz durch. Bei den D-Junioren ging es im Endspiel ins 7-Meter-Schießen – hier hatte die TSG Thannhausen mit 7:6 das glücklichere Ende gegen unsere D-Junioren auf ihrer Seite. Am zweiten Tag fiel mit der Schlusssirene das entscheidende 1:0 unserer E-Junioren gegen die SG Bedernau, womit sie den Turniersieg feiern konnten. Bei den G-Junioren gewann im Finale ebenfalls die TSG Thannhausen gegen den TSV Kirchheim.
Alle Spieler erhielten einen Pokal, zudem bekam jede Mannschaft eine Süßigkeiten-Box. Bei den D-Junioren wurden die Plätze 1 bis 3 mit Pokalen ausgezeichnet. Außerdem wurden bei den F-, E- und D-Junioren die besten Spieler, Torhüter sowie die Torschützenkönige geehrt.
Das Orga-Team um die Trainer, Betreuer und zahlreiche Helfer sorgten dafür, dass beide Tage reibungslos über die Bühne gingen und der Hallencup auch dieses Jahr wieder ein voller Erfolg wurde.
Zu guter Letzt natürlich ein herzliches Dankeschön an die Sponsoren des Hallencups: Hauptsponsor Reischmann, Haustechnik Fischer Michael, Pflegedienst Riederle, Praxis für Krankengymnastik Kandemir, V-Markt Thannhausen und Elezaj Autoaufbereitung.
D-Junioren Platzierungen:
1. TSG Thannhausen, 2. SG Mindelzell, 3. TSV Ziemetshausen, 4. SG Breitenbrunn
5. FC Ebershausen, 6. JFG Hasel-Roth-Günz, 7. SG Stauden, 8. SG Mindelzell 2
Torschützenkönig: Davin Polzen (SV Mindelzell 1)
Bester Spieler: Adrian Born (TSG Thannhausen)
Bester Torwart: David Ihle (SV Mindelzell 1)
E-Junioren Platzierungen:
1. SV Mindelzell 1, 2. SG Bedernau, 3. TSV Balzhausen 1, 4. SG Kirchheim/Eppishausen, 5. SG Stauden, 6. TSV Balzhausen 2, 7. SG Kirchheim 2, 8. SG Mindeltal/Münsterhausen 2, 9. SG Mindeltal 1, 10. SV Mindelzell 2
Torschützenkönig: Matteo Ringwald (SV Mindelzell 1)
Bester Spieler: Simon Kandemir (SV Mindelzell 2)
Bester Torwart: Maxi Schäffler (SG Bedernau)
F-Junioren Platzierungen:
1. TSG Thannhausen, 2. SG Kötz, 3. SpVgg Bärenkeller, 4. SG Kirchheim/Eppishausen, 5. TSV Langenhaslach, 6. SG Stauden, 7. SG Münsterhausen/Mindeltal, 8. SV Mindelzell, 9. SV Neuburg, 10. TSV Balzhausen
Torschützenkönig: Quirin Stürminger (SG Kirchheim)
Bester Spieler: Quirin Stürminger (SG Kirchheim)
Bester Torwart: Theo Haugg (TSV Balzhausen)
G-Junioren Platzierungen:
1. TSG Thannhausen, 2. TSV Kirchheim, 3. SG Münsterhausen, 4. SV Scheppach, 5. SG Stauden, 6. SV Mindelzell