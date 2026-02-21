7. Reischmann - Junioren-Hallencup beim SV Mindelzell von Benjamin Steinle · Heute, 16:59 Uhr · 0 Leser

Der SVM konnte am 31.Januar und 1.Februar bereits zum siebten Mal seinen Junioren-Hallencup mit insgesamt 34 Mannschaften von den G- bis zu den D-Junioren in der Ursberger Turnhalle austragen. Die Halle war an beiden Tagen durchgehend gut gefüllt und die Zuschauer konnten tolle sowie spannende Spiele mit vielen Toren bestaunen. Rund 340 Nachwuchskicker zeigten ihr ganzes Können und sorgten für großartige Stimmung vor zahlreichen Fans.

Am ersten Turniertag setzte sich bei den F-Junioren die TSG Thannhausen in einem spannenden Finale gegen die SG Kötz durch. Bei den D-Junioren ging es im Endspiel ins 7-Meter-Schießen – hier hatte die TSG Thannhausen mit 7:6 das glücklichere Ende gegen unsere D-Junioren auf ihrer Seite. Am zweiten Tag fiel mit der Schlusssirene das entscheidende 1:0 unserer E-Junioren gegen die SG Bedernau, womit sie den Turniersieg feiern konnten. Bei den G-Junioren gewann im Finale ebenfalls die TSG Thannhausen gegen den TSV Kirchheim. Alle Spieler erhielten einen Pokal, zudem bekam jede Mannschaft eine Süßigkeiten-Box. Bei den D-Junioren wurden die Plätze 1 bis 3 mit Pokalen ausgezeichnet. Außerdem wurden bei den F-, E- und D-Junioren die besten Spieler, Torhüter sowie die Torschützenkönige geehrt.