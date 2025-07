7. Neuer beim Jahn: Ex-U-Nationalspieler Österreichs kommt

Strauss absolvierte seine fußballerische Ausbildung in der Akademie von RB Salzburg. Über die U19 von Viktoria Köln landete er bei Blau-Weiß Linz. Dort sammelte er erste Erfahrun-gen im Herrenbereich, ehe er beim SCR Altach ab 2021/22 in der österreichischen Bundesliga in zwei Spielzeiten auf 56 Einsätze kam. Jeweils für ein halbes Jahr wechselte er dann nach Finnland zum FC Lahti und zum bulgarischen Erstligisten Spartak Varna. Für die österreichische U21-Nationalmannschaft absolvierte Strauss zwei Einsätze.



Jahn-Geschäftsführer Achim Beierlorzer sagt in einer Pressemitteilung folgendes zur Verpflichtung des Innenverteidigers: „Felix besitzt große Qualitäten im Zweikampfverhalten sowie in der Vorwärtsverteidigung. Seine Kopfballstärke bringt uns weitere defensive Stabilität und kann bei eigenen Standardsituationen zur Waffe werden. Durch seine Athletik und Mentalität trauen wir ihm zu, sich schnell bei uns zu etablieren. Wir freuen uns, dass er sich für den SSV Jahn und unseren Plan mit ihm entschieden hat.“



Felix Strauss selbst sagt über den Wechsel zum SSV Jahn: „Ich freue mich sehr, hier in Regensburg zu sein und bin sehr motiviert hier anzugreifen. Die Gespräche und die tollen Voraussetzungen haben mich vom Schritt zum SSV Jahn überzeugt. Ich stehe für Mentalität und Einsatz und werde alles für den Verein geben – das will ich die Fans spüren lassen. Ich war gestern bereits im Stadion, die Stimmung wird bei den Heimspielen sicherlich überragend sein.“