7 neue Talente: Beucherling baut auf eigene Jugend

Mit dem ersten Spieltag vergangenen Sonntag sicherten sich die Herrenmannschaften der DJK Beucherling jeweils die drei ersten wertvollen Punkte in der neuen Saison. In der Kreisklasse Süd holte Beucherling I einen 4:1-Sieg in Wackersdorf und Beucherling II gewann in Arrach sogar mit 5:0. Ein Start nach Maß könnte man sagen. Da dürfte der neue Trainer Thomas Weinfurtner sicherlich zufrieden sein mit der Leistung seines Teams.

Weinfurtner ist kein Unbekannter in Beucherling, denn er stammt aus der Gemeinde Zell und war selbst viele Jahre aktiver Spieler bei der DJK. Seine Trainerkarriere begann er zudem vor etwa zehn Jahren in Beucherling. Bereits zum Ende der vergangenen Saison übernahm der 46-Jährige in einer länger anhaltenden Schwächephase das Ruder und konnte zusammen mit der Mannschaft den drohenden Abstieg abwenden.



Für die nun gestartete Saison 2025/26 erhofft man sich in der Kreisklasse Süd einen Tabellenplatz im sicheren Mittelfeld. Der Fußball-Herrenbereich der DJK hat in den letzten Wochen erfreulicherweise Nachwuchs aus den eigenen Reihen bekommen. Mit Micha Adams, Benjamin Kosuch, Jannis Premm, Nathanael Spierer, Rasmus Schnurer, Romeo Heigl und Martin Böhm wechseln sieben junge Talente aus der DJK-Jugend in den Herrenbereich. Alle Jungspieler kicken seit vielen Jahren für den örtlichen Sportverein und haben teilweise bereits in der vergangenen Saison mit einigen Spieleinsätzen erste Erfahrungen bei den Herren gesammelt.



Trainer Thomas Weinfurtner sowie die sportliche Leitung um Peter Groß zeigen sich sehr erfreut über das Engagement der jungen Sportler: „Es ist der Idealfall, wenn die jungen Erwachsenen direkt nach der A-Jugend im Herrenbereich Fuß fassen können. Vor allem ist es toll zu sehen, wenn sich die eigene Jugendarbeit gelohnt hat.“ Ein weiterer Neuzugang ist Patrick Handl. Der Routinier kommt von der SG Regental zurück zum Heimatverein. Wer die Nachwuchsfußballer zeitnah im Einsatz sehen möchte, sollte sich am morgigen Sonntag das erste Heimspiel gegen den FC Stamsried beziehungsweise den FC Maxhütte II nicht entgehen lassen.