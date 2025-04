7. DFB-Trainingsdialog - „LINIEN ÜBERSPIELEN & LINIEN VERTEIDIGEN“

Am 05. Mai 2025 startet der 7. DFB-Trainingsdialog mit dem Ziel, den inhaltlichen Austausch der DFB-Stützpunkte mit den Trainern, Trainerinnen und auch den Verantwortlichen in den Vereinen zu intensivieren. Im Zentrum der Veranstaltung steht das Linien überspielen & Linien verteidigen und wie dies in die Vereinsarbeit und speziell in die Trainingsarbeit integriert werden kann. Die bayerischen Trainergemeinschaften (GFTs) unterstützen das gemeinsame Fachsimpeln über das Spiel zum Linien überspielen & verteidigen, indem sie die Anrechnung von Fortbildungsstunden für Inhaber*innen einer Trainerlizenz (C/B) ermöglichen.

Die Veranstaltung am 05. Mai 2025 beginnt mit einem Praxisteil um 18.00 Uhr an jedem der 63 bayerischen DFB-Stützpunkte. Am DFB-Stützpunkt Cham findet der Trainingsdialog dieses Mal auf dem Vereinsgelände der SpVgg Willmering/Waffenbrunn (Am Sportplatz 2a, 93497 Willmering) statt.



Im Rahmen einer Demotrainingseinheit mit den Spielern und Spielerinnen des DFB-Stützpunktes zeigen die Trainer*innen dabei Spielformen, das Überspielen sowie das Verteidigen von Linien akzentuiert. Im Mittelpunkt stehen Trainingsformen mit zu überspielender und verteidigender Linie, die für den Trainingsalltag unerlässlich sind, einen Großteil an spezifischen Inhalten für die fußballerische Ausbildung aufgreifen & dabei eine große Wirkung erzielen sollen. Teilnehmer*innen erhalten einen kostenlosen Zugang zur einer Online-Broschüre, in dem alle Trainingsformen sowie weitere interessante Aspekte für ein attraktives, spielorientiertes und zielgerichtetes Fußballtraining aufgeführt sind.



Die Devise für das Training lautet: Das Spiel ist der beste Lehrmeister! Viele Fähigkeiten, die Spieler*innen für die Situation benötigen, lernen sie, indem sie diese immer wieder erleben. Die Trainingsform muss eine hohe Wiederholungszahl garantieren und darüber hinaus so konzipiert sein, dass Spieler*innen eigene und unterschiedliche Entscheidungen treffen können.



Der DFB-Stützpunkt Cham um die vier Honorartrainer Erich Hartl, Michael Lamecker, Stefan Pongratz und Lukas Perlinger laden die Jugendtrainerinnen und -trainer sowie Betreuerinnen und Betreuer Ihres Vereins recht herzlich zu dieser kostenlosen Trainer*innenfortbildung ein. „Es darf jeder Trainer und jede Trainerin egal ob diese eine Trainerlizenz haben oder nicht an diesem Trainingsdialog teilnehmen! Wir freuen uns über jeden Besucher und hoffen auf einen Austausch mit den Trainern!“, so Stützpunkttrainer Michael Lamecker.



Für GFT-Mitglieder*innen werden drei Unterrichtseinheiten für die Verlängerung der Trainer-B- und Trainer-C-Lizenz bestätigt. Weitere Informationen zur Verlängerung der Trainer-B- und Trainer-C-Lizenz können über die jeweiligen Trainergemeinschaften in den Bezirken erfragt werden. Auch die jeweiligen Stützpunkttrainer*innen stehen den Trainern*innen und Vereinen der entsprechenden Region jederzeit Rede und Antwort.





Zeitlicher Ablauf des 7. DFB-Trainingsdialoges (05.05.2025 ab 18:00):

bis 18 Uhr: Eintreffen am Vereinsgelände der SpVgg Willmering/Waffenbrunn

18-19:15 Uhr: Trainingsbeobachtung mit paralleler Kommentierung

ab 19:15 Uhr: Nachbesprechung und offener Austausch im Willmeringer Vereinsheim



Bei Fragen melden Sie sich unter: 0171/3792683