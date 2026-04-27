7-3 Spitzenreiter TBM trotzt dem Rückstand und Verletzungspech

Sabrina Gahr (mitte) feiert ihr Tor! – Foto: S. Hecken

Nach einer halben Stunde wird Raths im Strafraum nur durch ein Foulspiel gestoppt und es gibt Elfmeter. Seyfi tritt an und Keeperin Seidel taucht den Ball aus dem Eck. Das Duell Seyfi gegen Seidel in der 39. Minute. Seyfi allein vor Seidel, aber die Keeperin entschärft auch diesen Schuss zur Ecke. Aus dieser Ecke entsteht der Anschlusstreffer. Die Abwehr kann den hohen Ball nicht klären und Luise Escherich ist da und vollendet aus kurzer Distanz. Der TBM setzt nach und nur zwei Minuten später netzt auch Torjägerin Seyfi ein. Diesmal ist Seidel im Tor chancenlos. Die erste Halbzeit ist noch nicht beendet und wieder ein langer Ball. Seyfi hat viel Zeit sich den Ball allein vor Seidel zurecht zu legen, aber der Heber geht über das Tor.

Schon von Anfang an sind die Gäste hellwach und nutzen ihre Chancen. In der 5. Minute gibt es Freistoß am Strafraumeck für die Gäste. Den starken Schuss kann Keeperin Nicole Maurer noch mit den Fingerspitzen an die Latte lenken, von da springt der Ball an ihre Ferse und landet genau vor den Füßen von Cosima Frohmüller, die den Ball zur frühen Führung einschiebt. Doch vom Anstoß weg antwortet der TBM mit dem Ausgleich durch Liliane Raths. Doch Stern bleibt gefährlich und in der 11. Minute ist Nasty Rösner in der Mitte durch und netzt wieder zur Führung ein. Nur fünf Minuten später verliert der TBM den Ball und Kerstin Pfaffinger taucht allein vor Keeperin Maurer auf. Pfaffinger erhöht mit Schuss über die abgetauchte Maurer. Langer Ball, in der 22. Minute, auf die durchgestartet Sheeva Seyfi, aber Keeperin Saskia Heidel ist vorher da. Heidel rückt jetzt immer mehr in den Mittelpunkt. Bei einem weiteren Ball schlägt sie den Ball weg und verdreht sich dabei den Fuß und muss danach länger behandelt werden.

Nach dem Seitenwechsel gibt es nach zwei Minuten Freistoß für den TBM an der Strafraumkante und Laura Kwanka steht bereit. Ihr Pass auf Seyfi kann diese kurz annehmen und aus der Drehung ins kurze Eck einnetzen. Zum ersten Mal die Führung für den Spitzenreiter und die geben jetzt Vollgas. Die Gäste kommen kaum noch aus der eigenen Hälfte. Escherich geht auf rechts durch aber ihr Schuss geht vorbei. Dann in der 58. Minute ein langer Ball und die Verteidigerin Rösner wird von Seyfi verfolgt. Ihr Pass zurück zur Keeperin geht an dieser, die aus dem Gehäuse gekommen war, vorbei und rollt Richtung eigenes Tor. Beide setzen dem Ball nach, aber können diesen nicht mehr erreichen und somit rollt der Ball ins leere Tor. Keeperin Seidel weiterhin ganz stark. Zuerst muss sie wieder behandelt werden nach einem Schuss bleibt sie im Tor liegen…Ihr Kopf touchierte das Hintertorgestänge, aber sie ist hart im Nehmen und spielt weiter. Nina Bründel ist dann in der Mitte frei und Seidel wehrt wieder stark ab. Die Ecke landet dann bei Sabrian Gahr und ihr Kopfball fliegt als Bogenlampe in das leere Tor. Der Rettungsversuch der Verteidigerin den Ball noch wegzuschlagen misslingt. Luisa Lenz ist dann auf links durch und ihr Schussversuch auf das kurze Eck geht an den Außenposten. Kerstin Frank dann mit einem großartigen Distanzschuss aus 25 Metern, aber der Ball touchiert oben das Lattenkreuz. Gahr kommt in der 80. Minute nach einem Eckball wieder zum Kopfball, aber diesmal kann Seidel den Ball halten. Die ist auch on Fire denn es gibt wieder einen Elfmeter für den TBM. In der 80. Minute schnappt sich Kwanka den Ball und ihr halbhoher Schuss kann Seidel wieder abwehren, allerdings landet der Abpraller vor den Füßen von Lenz und diese schließt mit links flach ins Eck zum Endstand ab. Tragisch, dass nur zwei Minuten später, Sabrina Gahr unglücklich auf ihren Arm fällt und mit Verdacht auf Knochenbruch im Sanka ins Krankenhaus gebracht wird.

Die letzten Minuten eines unterhaltsamen Spiels gehen zu Ende und der TBM feiert, sehr betrübt, einen starken Sieg.