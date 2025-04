7-2 Schützenfest in Untermenzing, Kristensen mit Dreierpack

Am Sonntag empfingen die Menzingerinnen bei schönstem Wetter auf dem Hauptplatz den TSV Rott.

Direkt von Beginn an gelang es den SVUlerinnen um Greß&Co. hoch zu pressen und die Bälle kurz vor dem letzten Drittel zu erobern. Den Gegnerinnen fiel es schwer sich aus der eigenen Hälfte zu befreien. In den ersten 20 Minuten gelang es den Gästen die Angriffe der Blau-Roten erfolgreich abzuwehren und den ein oder anderen Vorstoß herauszuspielen - sie scheiterten an Torhüterin Holzer. Kurz darauf ist es Kristensen, die die Menzingerinnen in Führung bringt (20.&24.) - Haslinger und Marek mit genialen Zuspielen, Kristensen netzt ein.