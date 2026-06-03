68 Tore! Gartenstadt-Duo gelingt unfassbare Torquote

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?
In der Kreisklasse 5 lieferten sich gleich mehrere Offensivspieler ein spektakuläres Rennen um die Torjägerkrone – mit überragenden Zahlen. Ganz vorne stehen gleich zwei Spieler des SV Gartenstadt Trudering: Sebastiano Nappo und Filip Martinovic kommen jeweils auf 34 Saisontore.
Nappo setzte dabei noch einen drauf: In 25 Spielen erzielte er nicht nur 34 Treffer, sondern bereitete unglaubliche 27 weitere Tore vor. Doch auch Martinovic spielte eine herausragende Saison und kommt bei 24 Einsätzen auf 34 Tore sowie starke 12 Assists.
Knapp dahinter reiht sich Sven Scheurer von der SV-DJK Taufkirchen ein, der mit 32 Treffern ebenfalls eine überragende Spielzeit hinlegte. Besonders im Mai zeigte sich der Angreifer in Torlaune: Fünf Tore in zwei Spielen, inklusive Viererpack am letzten Spieltag unterstreichen seine Leistung.
1. Filip Martinovic, SV Gartenstadt Trudering, Kreisklasse 5: 34 Tore
1. Sebastiano Nappo, SV Gartenstadt Trudering, Kreisklasse 5: 34 Tore
3. Sven Scheurer, SV-DJK Taufkirchen, Kreisklasse 5: 32 Tore
4. Nicolas Hilz, FC Phönix München II, Kreisklasse 5: 31 Tore
5. Marcel Truntschka, TSV Indersdorf, Kreisklasse 1: 30 Tore
5. Mirza Dzafic, FC Bosna i Hercegovina München, Kreisklasse 4: 30 Tore
7. Marko Jorgic, Hajduk München, Kreisklasse 5: 29 Tore
8. Jonas Raub, SpVgg Thalkirchen, Kreisklasse 4: 28 Tore
9. Ilker Özcan, TSV Milbertshofen, Kreisklasse 4: 26 Tore
10. Semir Ljumani, BSC Sendling München, Kreisklasse 4: 26 Tore
und zwei weiterer Spieler mit 26 Treffern.
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