68 Tore! Gartenstadt-Duo gelingt unfassbare Torquote

Sebastiano Nappo (mi.) und Filip Martionovic (li.) überragten in den Kreisklassen München. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

In der Kreisklasse 5 lieferten sich gleich mehrere Offensivspieler ein spektakuläres Rennen um die Torjägerkrone – mit überragenden Zahlen. Ganz vorne stehen gleich zwei Spieler des SV Gartenstadt Trudering: Sebastiano Nappo und Filip Martinovic kommen jeweils auf 34 Saisontore.

Nappo setzte dabei noch einen drauf: In 25 Spielen erzielte er nicht nur 34 Treffer, sondern bereitete unglaubliche 27 weitere Tore vor. Doch auch Martinovic spielte eine herausragende Saison und kommt bei 24 Einsätzen auf 34 Tore sowie starke 12 Assists.