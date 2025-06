68 Tore: C-Liga-Tormaschine lässt sich von Angeboten nicht locken

Fabian Hovestadt ist seit vielen Jahren Stürmer beim SV Rheinkraft Ginderich – und das mit großem Erfolg. In der abgelaufenen Saison erzielt der 26-Jährige unfassbare 68 Tore in 33 Spielen. Hinzukommen 19 Assists, die sich definitiv sehen lassen können. Damit ist er nicht nur der Top-Scorer seiner Mannschaft, sondern aller C-Ligen am Niederrhein.

Zu beachten ist da vor allem die Situation im Verein, die sich als sehr herausfordernd darstellt. Nur zwei Mannschaften sind aktiv – zum einen die Herren, in denen der Torjäger seit 2016 aktiv ist, und zum anderen für die ganz kleinen eine Bambini-Mannschaft. Dass jeder Abgang dem Verein wehtun würde – besonders einer seiner Größenordnung – weiß er selbst. Ein Wechsel kommt für ihn daher nicht infrage: „Da ich mich einfach in der Mannschaft sehr wohl fühle, steht ein Wechsel aktuell nicht auf meinem Plan. Man versucht den Verein mit allen Mitteln am leben zu halten. Jeder Wechsel eines Spielers aus der Mannschaft tut dem Verein weh.“

Trotz seiner vielen Treffer kann der SV aus Ginderich nicht oben mitspielen. Am Ende steht ein sechster Platz zu Buche. Dennoch liebäugelt Hovestadt ein wenig mit dem Aufstieg, auch wenn dieser nicht unbedingt die höchste Priorität hat: „Meine Ambitionen sind bei der Frage völlig egal, ich vetrete rein das was die Mannschaft möchte und auf dem Platz zeigt. Klar denkt man manchmal an einen Aufstieg, aber mit einem sechsten Platz waren wir leider etwas entfernt davon.“ In der abgelaufenen Spielzeit hat der SV mit 137 Treffern die zweitmeisten der Liga erzielt – knapp die Hälfte gehen auf das Konto des Kindersicher Torjägers – ein absoluter Wahnsinnswert. Stichwort Wahnsinnswert: Hovestadt hat in seinen acht Herrenjahren 174 Spiele absolviert, in denen er unglaubliche 185 Tore geschossen, und 41 vorgelegt hat. Das sind im Schnitt etwa 26 Scorer in der Saison und 1,2 pro Spiel.

Ein Spieler seiner Klasse wünscht sich sicherlich jede Mannschaft in den eigenen Reihen. Angebote für ihn gibt es, die Spielen für den treuen Gindericher allerdings überhaupt keine Rolle. Vielleicht schießt er seinen Herzens-Club ja in der kommenden Saison nach oben.