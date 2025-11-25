67 Tore in 73 Spielen: "Zeigt, dass ich ein paar Dinge richtig mache"

Wenn es in der Bezirksliga Bodensee um Tore geht, fällt ein Name verlässlich zuerst: Manfred Kraus. Der 26-jährige Angreifer des SV Vogt führt nach 14 Spieltagen die Torjägerliste erneut an – mit 12 Treffern und vier Vorlagen. Schon in der vergangenen Saison war Kraus mit 30 Toren in 30 Spielen der erfolgreichste Schütze der Liga, im Jahr davor erzielte er 25 Treffer in 29 Partien und belegte damit Rang zwei.

Ein entscheidender Faktor für seine Torgefahr war ein Positionswechsel. „Ohne meinen Positionswechsel vor dem Aufstiegsjahr, den ich den Trainern zu verdanken habe, wären es außerdem deutlich weniger geworden.“

Seit dem Aufstieg in die Bezirksliga im Sommer 2023 hat Kraus in 73 Spielen 67 Tore erzielt – eine Bilanz, die in dieser Form ihresgleichen sucht. „Ich würde lügen, wenn ich Nein sage“, antwortet der Stürmer auf die Frage, ob er stolz auf diese Zahl sei. „Das zeigt, dass ich ein paar Dinge richtig mache. Aber am Ende ist es die Mannschaft, die stolz sein darf, weil wir diese vielen Tore gemeinsam herausgespielt haben.“

Nach dem fast geglückten Landesliga-Aufstieg im vergangenen Jahr läuft es für den SV Vogt aktuell nicht so rund. Der Abstand zur Spitzengruppe ist gewachsen. „Einige Verletzungen von wichtigen Spielern haben dazu geführt, dass unser Kader sehr ausgedünnt war und leicht angeschlagene Spieler dennoch spielen mussten“, erklärt Kraus.

„Dies hatte natürlich auch Auswirkungen auf die Trainingsquantität. Von Verletzungen und wenig Leuten im Training waren wir in den letzten Jahren verschont und konnten über die ganze Saison hinweg auf alle Spieler zurückgreifen. Nun mussten wir ein wenig einbüßen und dies war das Produkt beziehungsweise Ergebnis aus den kräfteraubenden und erfolgreichen Saisons.“

Kraus blickt dennoch optimistisch auf die kommenden Wochen: „Wenn wir wieder komplett und alle Spieler fit sind, dann werden wir sicherlich wieder vorne mit dabei sein.“

„Der SV Vogt ist für mich wie ein zweites Zuhause“

Neben seiner sportlichen Rolle ist Kraus längst eine prägende Figur im Verein geworden. „Der SV Vogt ist für mich wie ein zweites Zuhause“, sagt er. „Ich spiele schon viele Jahre hier, und der Verein ist einfach ein Teil meines Lebens.“

Vor allem der Zusammenhalt innerhalb der Mannschaft mache den Verein für ihn besonders. „Besonders ist für mich, dass ich mit meinen besten Freunden in einer Mannschaft stehe. Dieser Zusammenhalt bedeutet mir unglaublich viel. Dazu kommt ein Trainer, der uns nicht nur sportlich weiterbringt, sondern uns auch als Team stärkt. Das Umfeld im Verein ist einfach top – familiär, unterstützend und immer mit Leidenschaft dabei. Und als echter Vogter ist es für mich sowieso etwas Besonderes, hier zu spielen.“

Die Konkurrenz bleibt nah dran

In der Torjägerliste sitzt Kraus die Konkurrenz dicht im Nacken. Noah Hecht (SV Bergatreute) und Noah Roggors (SGM Unterzeil/Seibranz) folgen mit jeweils zehn Treffern, dahinter lauern David Sprenger (TSV Eschach) mit neun Toren sowie ein Trio um Jan Fischer (SV Baindt), Timo Stölzle (SV Aichstetten) und Pascal Ungemach (TSV Eschach) mit jeweils acht Treffern.

Doch ob an der Spitze oder in der Verfolgerrolle – Kraus bleibt gelassen. „Natürlich freut es mich, aktuell ganz oben zu stehen. Das zeigt dass ich meiner Mannschaft helfen kann. Aber die Torjägerkanone ist für mich kein Hauptziel. Mir ist wichtiger, dass wir als Team erfolgreich sind und unsere Punkte holen. Wenn am Ende ein persönlicher Titel dazukommt, nehme ich ihn gerne mit, aber die Mannschaft steht im Vordergrund."