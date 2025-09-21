67 Minuten in Unterzahl: KSC schlägt Murnau mit Lucky Punch

Was für ein wilder Ritt: Inklusive Nachspielzeit rund 67 Minuten waren die Landesliga-Fußballer des Kirchheimer SC im Duell mit dem Tabellenvierten TSV Murnau in Unterzahl und gingen doch mit einem 1:0-Erfolg vom Platz. „Unglaublich, mit welcher Leidenschaft wir verteidigt haben, was wir da heute reingepackt haben“, sagte KSC-Trainer Steven Toy: „Ich bin so stolz auf die Mannschaft!“

Weil Innenverteidiger Raphael Schneider nach einem Rempler gegen Murnaus Angreifer Maximilian Nebl wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen worden war (30.) schien es nur eine Frage der Zeit, bis es im Kirchheimer Kasten rappelte, doch es kam anders. Zunächst parierte Sebastian Kolbe den anschließenden Freistoß von Bastian Adelwart, dann scheiterten auch Leon Schlichting (31.) und Felix Lautenbacher (33.) am glänzend aufgelegten KSC-Keeper, Toy brachte für den offensiv ausgerichteten Luis Sako Verteidiger Matthias Ecker (35.) und ersetzte den verletzt ausscheidenden Sechser Denis Zabolotnyi durch Stürmer Peter Schmöller (39.).

„Ich habe meinen Jungs in der Pause gesagt, dass sie weiter ruhig bleiben müssen und auf keinen Fall in den Schlagabtausch gehen sollen“, meinte Murnaus Trainer Martin Wagner: „Es war nach der Roten Karte ein ganz anderes Spiel – vorher haben die Kirchheimer mitgespielt und uns Räume gegeben, jetzt standen sie tief, und wir haben da nicht die richtige Struktur gefunden.“

Die erste Chance nach dem Wechsel bot sich KSC-Angreifer Leon Reilhac, der den Ball an die Latte setzte (50.), auf der Gegenseite traf Samuel Spieß den Pfosten (55.). Nach einem Nebl-Eckstoß wehrte Kolbe den ersten Versuch noch ab und hatte Glück, dass Schlichting aus drei Metern drüber schoss (59.). Martin Wagner musste mit Gelb-Rot runter, weil er lautstark einen Elfmeter für seine Elf gefordert hatte (82.), ein Freistoß von Murnaus Georg Kutter geriet zu hoch (86.), Reilhac scheiterte am stark reagierenden TSV-Torhüter Fabio Grund (87.).

Die Nachspielzeit nutzte der KSC zum Lucky Punch: Nach einem Foul am eingewechselten Sami Benrabh schlug Luis Sailer Fildago den Freistoß in den Strafraum, Benrabh leitete auf Schmöller weiter, und der traf zum vielumjubelten Siegtor (90.+2). Toy: „Wir haben immer daran geglaubt!“ (guv)

Kirchheimer SC – TSV Murnau 1:0 (0:0) Kirchheim: Kolbe – Zielke, Schneider, Ereiz, Sailer Fidalgo – Sako (35. Ecker), Zabolotnyi (39. Schmöller), Karlin (72. Köhler) – Mauerer (77. Benrabh), Reilhac, Vollmann (62. Rädler) Tor: 0:1 Schmöller (90.+2) – Schiedsrichter: Thomas Feigl (SV Zeitlarn) – Zuschauer: 100