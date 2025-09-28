6:7! Landesklasse-Teams liefern sich verrücktes Schützenfest

Die 59 Zuschauer kamen am Sonnabend bei der Landesklasse-Partie zwischen dem SV Darlingerode/Drübeck und dem FC Einheit Wernigerode II (Staffel 3) voll auf ihre Kosten. 13 Treffer bekamen sie dabei zu sehen. Die Landesklasse-Vertreter lieferten sich ein verrücktes Schützenfest.

Bei diesem hatte die Einheit-Reserve letzten Endes das bessere Ende auf ihrer Seite. Mit einem 7:6 (!)-Erfolg fuhren die Hasseröder ihren dritten Saisonsieg ein, während der Aufsteiger aus der Harzoberliga bei einem Zähler stehen bleibt.

Nach dem Seitenwechsel ging es munter mit dem offensiven Schlagabtausch weiter. Patrik Peszt brachte Einheit erneut in Front (51.), Christoph Braitmaier glich aus (60.). Robert Schmidt legte wieder für die Gäste vor (68.), Hendryk Stretzel antwortete schnell zum 5:5 (71.). Erst dann konnte sich die Einheit-Reserve absetzen: Mit einem Doppelschlag durch Franz Vollmer (72.) und dem vierten Treffer des Tages von Schmidt (76.) stellten sie auf zwei vor. Den Hausherren gelang in der 90. Minute "nur" noch der sechste Treffer durch Boje, der am Ende allerdings nicht mehr für den zweiten Punktgewinn der Saison genügte.

Schon früh im Spiel zeichnete sich ein torreicher Nachmittag ab. Per Doppelpack hatte Nils Keil die Gastgeber zunächst in Führung gebracht (4., 17.). Die Gäste aus Wernigerode drehten die Partie allerdings durch einen Doppelpack von Robert Schmidt (21., 27.) und ein Eigentor von Lukas Keck (31.), bis dann wiederum Max Boje für den 3:3-Pausenstand sorgte (40.).

