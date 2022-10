65´Reserve gewinnt Derby mit 0:3!

Am vergangenen Samstag Nachmittag konnte das Team um Spielertrainer Christian Doll und Co-Trainer Manuel Stangl ein klares Ausrufezeichen setzen. Die 65ger Reserve gewann auswärts beim Tabellenführer Eintracht Karlsfeld mit 0:3.

Vor rund 150 Zuschauern zeigte Dachau 65 von Anfang an eine engagierte und kämpferische Mannschaftsleistung.

Nach nur 7 Spielminuten traf Christian Doll nach einer Ecke von Kevin Bromm, per Kopfball zur 0:1 Führung.

Die Eintracht aus Karlsfeld erwischte keinen guten Tag. Innenverteidiger Fabio Palermo, mit einem Rabenschwarzen Tag, passte den Ball in der 25 Min. direkt in die Füße von Christian Doll, der im eins gegen eins an Keeper Müske scheiterte.

Karlsfeld hatte in der 42 Min. per Freistoß die Chance auf den Ausgleich. Furkan Ocaktan hämmerte den Ball an die Latte. Glück für 65.

Kurz vor dem Pausenpfiff war es aber wieder Palermo mit dem selben Fehler. Nur diesmal war es Marcel Jurakovic der sich super durchsetzte und Müske keine Chance ließ. 0:2 der Pausenstand.

Nach der Halbzeit dachte man, dass die Truppe von Florian Beutelhauser ein anderes Gesicht zeigt. Dies blieb aber aus. Dachau hatte das Spiel weiter gut unter Kontrolle. Wenig Torchancen auf beiden Seiten und viele umkämpfte Zweikämpfe im Mittelfeld.

Janis Haberschied hatte in der 60 Min. nochmal eine sehr gute Möglichkeit. Im eins gegen eins scheiterte er aber an 65 Keeper Maximilian Mayer.

In der 72 Min war der Sack dann endgültig zu. Eine Kombination der beiden Spielertrainer. Stangl mit einem schönen Pass in den Lauf, den Christian Doll zum 0:3 verwandelte.

Danach passierte nicht mehr viel. Am Ende ein verdienter Sieg für die 65 Reserve.