65 Nachwuchs-Mannschaften starten bei den Siegfried open

Die meisten Mannschaften haben sich in den vergangenen Wochen bereits in die Sommerpause verabschiedet. Doch am Wochenende wird der Rasen der Siegfried-Kampfbahn im Klever Stadtteil Materborn bei sommerlichen Temperaturen noch einmal einer richtigen Belastungsprobe ausgesetzt sein. An zwei Tagen steigt auf der Platzanlage des A-Ligisten SV Siegfried Materborn die 33. Ausgabe des traditionsreichen Jugendturniers Siegfried open.