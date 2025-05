65-Meter-Traumtor und Notarzteinsatz: Echings wilde Partie in München

„Für die zweite Hälfte haben wir einige Wechsel vorgenommen, um mehr Stabilität reinzubekommen“, erläutert Beer. Trotzdem geriet seine Elf durch einen platzierten Schuss von Lena Möbius in Rückstand (55.). Doch die Zebras fanden danach schnell in die Erfolgsspur: Mit einer feinen Einzelleistung konnte Marlene Ritzmann bereits in der 61. Minute ausgleichen, ehe Elise Lutz nach einer Ecke per Kopf die Partie drehte (73.). Den Schlusspunkt setzte Paula Theis mit einem 65-Meter-Distanzschuss, der vor dem gegnerischen Strafraum aufprallte und über die herauseilende Münchner Keeperin hinweg in den Kasten flog (85.).