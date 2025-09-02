65 II mit dem nächsten Dreier!

Nur 10 Zeigerumdrehungen später bekam Neuzugang Kerem Barin den Ball nach einer raffinierten Ecken Variante frei im Rückraum und vollendete mit etwas Glück zum 2:0.

Das Spiel fing flott an. Bereits in der 10. Spielminute tankte sich Dachaus neuer Stürmer Minel Catic im Strafraum durch und schob das Leder mit dem "schwächeren Linken" unhaltbar ins Kreuzeck ein. Die Gäste aus Weichs brauchten etwas um ins Spiel zu finden.

Weichs kam danach immer besser ins Spiel und schaffte es kurz vor dem Pausenpfiff den Anschlusstreffer per Foulelfmeter zu erzielen. Sedin Hrbat schob den Ball cool zum 2:1 in die untere Rechte Ecke ein.

Nach der Halbzeit drehten die Gäste aus Weichs dann auf. Mehr Ballbesitz und immer wieder gute Chancen. Lediglich der letzte Pass blieb oft aus.

In der 66. Spielminute brachte Adrian Abke seine Truppe zusätzlich in Schwierigkeiten. Er sah nachdem er bereits Gelb wegen Meckern erhalten hatte in der selben Aktion die Ampelkarte wegen wiederholtem Meckern.

Weichs hatte das Spiel dann gut im Griff und verpasste durch viele gute Möglichkeiten das Tor zum Ausgleich. 65 verteidigte mit sehr viel Leidenschaft bis zum Schluss. Am Ende wurde die gute Leistung der ersten Halbzeit und die kämpferische Leistung der zweiten Halbzeit aber belohnt.

Stimmen zum Spiel:

Gäste Trainer SV Weichs Robert Böttcher:

"Wir waren in der ersten Halbzeit immer zu weit Weg. Dachau macht halt aus 2 Chancen 2 Tore. Die zweite Halbzeit war eine deutliche Steigerung zu sehen nur warten wir einfach nicht effizient genug vor dem Tor. Dachau hat es dann auch einfach gut verteidigt. Kämpferisch mache ich meinen Jungs aber keinen Vorwurf, nur müssen wir uns einfach mit dem Ausgleich belohnen und die kleinen Fehler minimieren."

Trainer Dachau 65 II:

" Ich bin grundsätzlich mit dem Auftritt meiner Mannschaft zufrieden. Wir haben es geschafft in der ersten Halbzeit ein wirkliches gutes Spiel zu liefern. In der zweiten Halbzeit waren wir dann nur noch im Verwaltungsmodus. Das ist natürlich nicht schön anzusehen. Aber am Ende des Tages zählen nur die 3 Punkte. Und die haben wir uns wirklich nach einer brutalen kämpferischen 2.ten Halbzeit verdient. Noch dazu fast 30 min in Unterzahl. Aber eines ist auch klar wir hatten natürlich etwas Spielglück und nächste Woche geht es ins Derby gegen Karlsfeld. Da darf uns sowas nicht wieder passieren"