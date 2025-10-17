65 Dachau gegen ungeschlagenen Primus: "Kannst dich beweisen"

In diesem Spiel haben die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 nichts zu verlieren: Sie empfangen Spitzenreiter Schwabmünchen.

Das leichteste Heimspiel – wenn man so will – haben die Landesliga-Fußballer des TSV Dachau 1865 vor der Brust. Denn an diesem Samstag kommt der ungeschlagenen Tabellenführer TSV Schwabmünchen an die Jahnstraße ins Solarland Bayern Stadion. Anstoß ist um 13 Uhr.

Schwabmünchen hat bisher 13 Siege und nur zwei Unentschieden zu verzeichnen. Niederlagen: bislang keine. Zudem weist der Spitzenreiter ein sagenhaftes Torverhältnis von 48:14 auf.

Angesichts dieser Werte ist für die Dachauer eher nichts zu holen. Beim TSV 1865 muss man auch heuer den Blick nach hinten richten. Vor allem nach der absolut unnötigen 0:2-Niederlage beim Aufsteiger FC Stätzling vor einer Woche ist es in der Tabelle wieder eng geworden. Somit sind die Dachauer schon fast dazu verdammt zu punkten, um nicht wieder dort zu landen, wo man vor drei Wochen war: auf einem Relegationsplatz zur Bezirksliga.

Doch da gibt es noch die Erinnerung an die vorige Saison. Zuhause – damals auf Kunstrasen – gab es einen 2:1-Sieg, und in Schwabmünchen gewannen die Dachauer 2:0. Schon letztes Jahr galt Schwabmünchen als Aufstiegsfavorit, war jedoch längst nicht so dominant wir in dieser Saison.

„Wir werden alles daran setzen, die drei Punkte bei uns zu behalten“

Insgesamt gibt bei den Gästen dreizehn verschiedene Torschützen, was für den starken und torgefährlichen Kader spricht. Maik Uhde mit neun und Matteo di Maggio mit sechs Toren stechen heraus.

Mit Ivan Ivanovic fehlt den Dachauern gegen den Tabellenführer ein wichtiger Spieler in der Innenverteidigung, der zuletzt sehr gute Leistungen zeigte. Eine Oberschenkelverletzung lässt den Einsatz nicht zu.

„Absoluter Favorit ist natürlich Schwabmünchen, aber in solchen Spielen kannst du dich natürlich beweisen“, sagt Dachaus Trainer Christian Doll. Gegen den Tabellenführer habe man nichts zu verlieren. Die Mannschaft müsse den Schwung aus der guten zweiten Halbzeit in Stätzling mitnehmen. Doll: „Wir werden alles daran setzen, die drei Punkte bei uns zu behalten.“