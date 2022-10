6:4 - Torspektakel in Pye Ballsport feiert ersten Saisonsiegrn

Neue Hoffnung im Kampf um die Qualifikation zur zweigleisigen Kreisliga schöpft Ballsport nach dem ersten Saisonsieg gegen den Piesberger SV. Die Stimmen zum Spiel:

"Endlich die ersten drei Punkte für uns. Wir müssen das Spiel eigentlich schon zur Halbzeit deutlicher für uns entscheiden, sind aber an der eigenen chancenverwertung gescheitert. Am Ende des Tages stören die vier Gegentore ein wenig, aber es ist auf jeden Fall ein mehr als verdienter Sieg. Ich hoffe das uns der erste Dreier Selbstvertrauen gibt und wir eine Serie starten,“ freute sich der Coach von Ballsport Jacek Schmidt.

"Momentan kommt leider Vieles zusammen. Personell jede Woche Etwas neues und oftmals auch nicht das nötige Spielglück. Dazu kommt dann, gegen einen Gegener - der auch Probleme hat - eines unserer schlechtesten Saisonspielen. Vier Tore schießen wir zwar nicht so oft, aber in Summe war es für Ballsport viel zu einfach Tore zu schießen und so haben sie dann auch verdient gewonnen. Positiv war, außer unseren vier Toren, trotzdem wieder die Moral der Jungs. Gute Besserung an den verletzten Ballsport-Spieler,“ lautete das Fazit von Trainer Torsten Krone (Pye).