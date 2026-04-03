64-jährige Peter Bootz wird neuer Coach beim SV Raisting

Fußball; Saison 2015/16; Landesliga; SV Raisting; Trainer Peter Bootz (vorn) im Heimspiel gegen den FC Gundelfingen am 2. August 2015 – Foto: Ralf Ruder

Peter Bootz hat keine Zeit mehr. „Ich muss weiter“, drängelt der 64-jährige Fußballlehrer. In einer guten Stunde beginnt das Training beim TSV Finning. Obwohl es nur ein Katzensprung von seinem Wohnort Holzhausen bei Utting in die Nachbargemeinde ist, möchte er keine Sekunde zu spät kommen. Denn es gehört zu seinen festen Ritualen, rechtzeitig auf dem Platz zu stehen, um alle Übungen gewissenhaft vorzubereiten. So hält er es schon seine ganze Trainerkarriere und natürlich auch die vergangenen drei Jahre, seit er beim aktuellen Tabellenzehnten der Kreisklasse 4 engagiert ist. Nur allzu oft wird er seine Kicker mit seinem Unterricht nicht mehr beglücken. Peter Bootz verlässt den TSV zum Saisonende und wechselt zum SV Raisting .

„Ich war durchaus überrascht“, gibt der Coach zu, als er die Offerte des Bezirksligisten bekam. In den vergangenen Jahren war der Vater von zwei erwachsenen Söhnen eher in oder rund um seine Heimatgemeinde aktiv. Nun kam der Ruf aus Raisting und Bootz sagte sofort ja. „Was mir in meiner Karriere noch fehlt, ist Bezirksliga“, freut er sich darüber, endlich die letzte Lücke in seiner Laufbahn zu schließen. Bootz hat um die 200 Spiele für Wacker München, Türkgücü, Fürstenfeldbruck und den FC Augsburg in der Bayernliga oder Landesliga absolviert, als diese Spielklassen noch direkt an den Profifußball gekoppelt waren. Diese Zeit hat ihn geprägt. „Ich habe das Spiel nicht erfunden, aber ich kenne mich gut aus“, sagt er über sich selbst.

Auch als Trainer hat er genügend Erfahrungen gesammelt. Neben Finning und dem TSV Utting zählen Oberalting, Gilching und eben auch der SV Raisting zu seinen Stationen. 2015 löste er den damaligen Trainer Roland Färber beim damaligen Landesligisten ab. Es waren turbulente Zeiten am Ammersee. „Trotz schwieriger Bedingungen sind wir in der Saison darauf Zehnter geworden“, betrachtet er sein damaliges Engagement durchaus als Erfolg.

In diesem Jahr erfolgt die Übergabe geordneter. Johannes Franz, der seit acht Jahren die Mannschaft trainiert, hat zum Saisonende offiziell seinen Abschied angekündigt. „Eine so lange Zeit als Trainer bei einem Verein ist aller Ehren wert“, würdigt Bootz die Verdienste seines Vorgängers. Er selbst präferiert eher Zyklen von drei bis vier Jahren bei einem Verein. Als Franz den Job beim damaligen Landesligisten übernahm, war er zarte 22 Jahre jung. Bootz, der heuer sein Rentenalter erreicht, ist bei seiner zweiten Amtszeit in Raisting schlappe 43 Jahre älter.

Trieben Franz Tatendrang, Ehrgeiz und Wissbegier voran, schlägt nun ein erfahrener und vom Leben geerdeter Trainer beim Sportverein auf. „Ich brauche mich vor der Jugend nicht zu verstecken“, zählt sich der Senior trotzdem nicht zum Alteisen. Manche seiner an der Seitenlinie herumtobenden jungen Kollegen sind ihm ohnehin ein Graus, auch wenn ihr Gehabe durch das Vorbild mancher Bundesliga-Trainer inzwischen en vogue ist. Bootz lehnt das für sich entschieden ab: „Ich werde am Seitenrand nicht das Rumpelstilzchen geben.“

Stattdessen ist ein Erscheinen zu erwarten, dass eher an einen Ottmar Hitzfeld in seinen gesetzteren Jahren erinnert. „Manchmal wirke ich ein bisschen unterkühlt“, beschreibt er sich selbst. Aber das ist nur Fassade. In seinem Inneren brodelt es noch immer wie in einem Vulkan. Bootz kann es auch in seinem siebten Lebensjahrzehnt nicht ausstehen zu verlieren. „Niederlagen kosten mich eine unruhige Nacht“, verrät er. An Schlaflosigkeit will er in Raisting sicherlich nicht leiden.

Dass mit Bootz ein wenig mehr Gelassenheit in Raisting Einzug hält, ist in der augenblicklichen Situation wohl nicht das Verkehrteste. Franz’ Jugendfrische brachte dem Team den nötigen neuen Schwung, als es aus der Landesliga abgestiegen war. Obwohl aus der Rückkehr in die ehemalige Spielklasse nichts wurde, hat Franz dem Sportverein neue Wege gewiesen, wie sich mit bescheidenen Mitteln Großes erreichen lässt. Bootz obliegt nun die Aufgabe, eine neue Mannschaft aufzubauen, die eigenen Talente zu integrieren und diesen Prozess nach außen zu moderieren. Das erfordert vor allem Geduld, Stehvermögen und Weitblick. Vielleicht ist Bootz gerade auch deshalb die ideale Lösung für den Verein. Die Verantwortlichen haben jedenfalls mit seiner Verpflichtung großes Fingerspitzengefühl bewiesen.

Bootz glaubt an den Bezirksliga-Erhalt

So bleibt nur die Frage offen, ob Bootz seine letzte Lücke schließen und den Neuaufbau in der Bezirksliga beginnen wird. „Ich bin da eher positiv“, gibt sich der bekennende Optimist zuversichtlich, dass sich sein zukünftiges Team im Kampf gegen den Abstieg noch retten wird. Und wenn nicht? „Auch in der Kreisliga wird guter Fußball gespielt“, weiß der alte Haudegen aus jahrelanger Erfahrung. Und es wird wohl auch nicht für immer sein. Denn eine Lücke muss Bootz noch in seiner Trainerkarriere schließen.