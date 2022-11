– Foto: Timo Babic

6:3 - SC Türkgücü bleibt auf Meisterschaftskurs VFR II siegt in Wissingen - Pye ohne Siegchance in Schledehausen - SSC II besiegt SV Kosova

Der SC Türkgücü siegte nach einer starken Offensivleistung mit 6:3 beim OSC II und wahrt seine Chancen im Meisterschaftsrennen. Den vierten Sieg in Folge gelang dem VFR Voxtrup II mit 2:0 beim SV Wissingen. Mit einer bärenstarken Leistung in der ersten Halbzeit sicherte sich der SSC Dodesheide II einen 6:3-Erfolg gegen den SV Kosova. Ballsport unterlag dem starken SVC Belm/Powe mit 1:4 Toren. Der Piesberger SV war bei der 0:3-Niederlage in Schledehausen chancenlos.

SSC Dodesheide II - SV Kosova 6:3 (5:1) "Wir haben eine konzentrierte Leistung mit einigen gut herausgespielten und erzwungenen Toren. gezeigt. Mit einer 5:1-Führung gehen wir in die Kabine. Wir können dann aber nicht mehr an die Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen und kassieren unnötige Gegentore. Der SV Kosova es dann auch besser gemacht als in der ersten Halbzeit. Nach dem 3:5 wurde es etwas hektischer, aber zum Ende hin machen wir den Sack zu. Verdienter Sieg, auch in der Höhe. Dort gilt es jetzt weiter anzuknüpfen,“ lautet das Statement von SSC-Co-Trainer Pascal Bruns. "Leider haben wir erste Halbzeit verschlafen. Da lief bei uns nicht viel zusammen. In der zweiten Halbzeit fangen wir an Fußball zu spielen, aber das war zu spät um das Spiel zu drehen,“ meinte Trainer Lulzim Lakna (SV Kosova) Ballsport - SVC Belm/Powe 1:4 (0:2) "Heute haben wir uns selber darum gebracht, die Punkte hier zu behalten. Zeit Gegentore nach Standards kurz vor der Halbzeit waren zu vermeiden und sehr bitter. Wir kommen in der zweiten Halbzeit auf 2:1 ran und spielen jetzt auf dem schwierigen Platz ganz vernünftigen Fußball. Leider bringt uns dann ein dummer Ballverlust und der anschließende Konter wieder in größeren Rückstand. Das 4:1 fällt unglücklich, aber Belm spielt es auch gut zu Ende. Eine Riesenleistung in der Schlussphase vom Belmer Torwart, der 3-4 Riesenchancen überragend pariert und damit verhindert, dass es vielleicht nochmal heiß wird," sagte uns der Coach von Ballsport Jacek Schmidt. SF Schledehausen - Piesberger SV 3:0 (2:0) "Über das gesamte Spiel gesehen ist es eine verdiente Niederlage, da Schledehausen ihre Situationen konsequenter zu Ende gespielt hat und oft handlungsschneller war,“ sagte uns der Trainer des Piesberger SV Bastian Vietz. "Wir haben eine konzentrierte Leistung mit einigen gut herausgespielten und erzwungenen Toren. gezeigt. Mit einer 5:1-Führung gehen wir in die Kabine. Wir können dann aber nicht mehr an die Leistung aus der ersten Halbzeit anknüpfen und kassieren unnötige Gegentore. Der SV Kosova es dann auch besser gemacht als in der ersten Halbzeit. Nach dem 3:5 wurde es etwas hektischer, aber zum Ende hin machen wir den Sack zu. Verdienter Sieg, auch in der Höhe. Dort gilt es jetzt weiter anzuknüpfen,“ lautet das Statement von SSC-Co-Trainer Pascal Bruns. "Leider haben wir erste Halbzeit verschlafen. Da lief bei uns nicht viel zusammen. In der zweiten Halbzeit fangen wir an Fußball zu spielen, aber das war zu spät um das Spiel zu drehen,“ meinte Trainer Lulzim Lakna (SV Kosova) Ballsport - SVC Belm/Powe 1:4 (0:2) "Heute haben wir uns selber darum gebracht, die Punkte hier zu behalten. Zeit Gegentore nach Standards kurz vor der Halbzeit waren zu vermeiden und sehr bitter. Wir kommen in der zweiten Halbzeit auf 2:1 ran und spielen jetzt auf dem schwierigen Platz ganz vernünftigen Fußball. Leider bringt uns dann ein dummer Ballverlust und der anschließende Konter wieder in größeren Rückstand. Das 4:1 fällt unglücklich, aber Belm spielt es auch gut zu Ende. Eine Riesenleistung in der Schlussphase vom Belmer Torwart, der 3-4 Riesenchancen überragend pariert und damit verhindert, dass es vielleicht nochmal heiß wird," sagte uns der Coach von Ballsport Jacek Schmidt. SF Schledehausen - Piesberger SV 3:0 (2:0) "Über das gesamte Spiel gesehen ist es eine verdiente Niederlage, da Schledehausen ihre Situationen konsequenter zu Ende gespielt hat und oft handlungsschneller war,“ sagte uns der Trainer des Piesberger SV Bastian Vietz.