6:3 nach 0:2: Schwarzenfeld steht im Pokalfinale



Die Aufgabe in Walderbach entpuppte sich als die erwartet knifflige für die Hadasch-Formation. Der Kreisliga-Neuling legte fulminant los, führte im ersten Durchgang 2:0 und später 3:2. Und das nicht unverdient. Alle drei Regental-Tore gingen aufs Konto des jungen Goalgetters Luis Lommer. Wobei das dritte auch als Eigentor gewertet werden könnte. Zu einer Pausenführung reichte es allerdings nicht für den Underdog. Denn auch die Gäste aus Schwarzenfeld netzten, sie schlugen durch die Treffer von Timon Porcher, Adrian Imeri und Alois Bejera zurück.



Knackpunkt der Partie: ein Doppelschlag der Schwarzenfelder kurz nach dem Seitentausch. Bejera und Ilyes Ghermoul stellten binnen drei Minuten auf 3:5. Beide Male leistete sich die junge Heimmannschaft einen Leichtsinnsfehler. Bejera war es dann auch, der mit seiner dritten Bude zum 3:6 (67.) den Deckel draufmachte. Damit war der SG Regental der Zahn gezogen, nichtsdestotrotz zeigte sich der Kreisligist kämpferisch von seiner besten Seite. Das sah auch SG-Coach Andreas Rogalski so: „Wir haben die erste Halbzeit ausgeglichen gestaltet und gingen verdient mit 2:0 und 3:2 in Führung. Später mussten wir leider dem Spiel vom Sonntag Tribut zollen. Schlussendlich ein verdienter Sieg von Schwarzenfeld. Trotz allem war es eine sehr gute Leistung unserer jungen Truppe“, sagte er nach dem Spiel.



Auf wen der 1. FC Schwarzenfeld im Pokalfinale treffen, das entscheidet sich erst im neuen Jahr. Das zweite Halbfinale zwischen den Bezirksligisten TSV Tännesberg und SV Schwarzhofen, der Titelverteidiger, geht erst am 7. März 2026 über die Bühne. Das Pokalfinale steigt wie immer am 1. Mai.