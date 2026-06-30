63. Hohenzollern-Pokal vor dem Start: Großes Favoritenfeld

Große Vorfreude beim TSV Stetten/Hechingen

Die Begeisterung auf dem Sportgelände nimmt spürbar zu. Von Donnerstag bis Sonntag gastiert die 63. Auflage des ehrwürdigen Hohenzollern-Pokals beim TSV Stetten/Hechingen. Vom 2. bis zum 5. Juli 2026 erwartet die Besucher eine stimmungsvolle Kombination aus Fußball, Partys und bester Atmosphäre. Da das Feld der Favoriten bei diesem Traditionsturnier in diesem Jahr beachtlich groß ist, ist für reichlich sportliche Brisanz gesorgt.

Der Titelverteidiger und der Auftakt der Vorrunde

Als Gejagter geht der Bezirksligist FC Hechingen ins Rennen, der als amtierender Titelverteidiger antritt. Die Vorrunde startet am Donnerstag, den 2. Juli, um 18 Uhr mit der Begegnung zwischen dem Gastgeber TSV Stetten Hechingen und den Sportfreunden Sickingen. Es folgen am selben Abend die Duelle des SV Rangendingen gegen den FC Steinhofen sowie der SGM FC Wessingen/FV Bisingen II/FC Grosselfingen gegen den FV Bisingen.

Das dichte Programm am Freitag und Samstag

Am Freitag, den 3. Juli, wird das Turnier um 17:45 Uhr mit der Partie des FC Grosselfingen gegen die SG Ringingen/FC Killertal II fortgesetzt, gefolgt vom Aufeinanderteffen des TSV Boll und des FC Hechingen. Der Samstag bringt ab 9:50 Uhr mit FV Bisingen gegen TSV Boll sowie der SGM FC Wessingen/FV Bisingen II/FC Grosselfing gegen die SG Ringingen/FC Killertal II ein intensives Programm. Zudem stehen die Spiele des FC Grosselfingen gegen den FC Steinhofen und der Sportfreunde Sickingen gegen den FC Hechingen an.

Spielermangel erzwingt eine Programmänderung

Ein Dämpfer holt das Turnier jedoch ein, noch bevor der Ball in allen Gruppen rollt. Aufgrund von Spielermangel musste der TSV Stein seine Teilnahme am Hohenzollern-Pokal kurzfristig zurückziehen. Dies hat direkte Konsequenzen für den Spielplan und die Wertung: Die Partien des TSV Stein 1923 am Freitag gegen den SV Rangendingen sowie am Samstag gegen den TSV Stetten Hechingen entfallen und werden jeweils mit einer 1:0-Wertung verbucht.

Der Weg zum großen Finale am Sonntag

Die Entscheidung über den Turniersieg fällt am Sonntag, den 5. Juli. Ab 9 Uhr werden die vier Viertelfinalbegegnungen im Stundentakt bis 12 Uhr ausgetragen. Am Nachmittag steuern die Emotionen auf den Höhepunkt zu, wenn um 14 Uhr und 15 Uhr die beiden Halbfinalspiele angepfiffen werden. Das Endspiel des viertägigen Traditionsereignisses ist schließlich für 17:30 Uhr angesetzt.