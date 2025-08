6:3: Gütersloh ballert sich gegen Bocholt an die Tabellenspitze

Der helle Wahnsinn in Halbzeit eins: Gütersloh mit 4:3 in Führung

Den beiden Kontrahenten sah man umgehend das Feuer in den Augen an, was sich auch in robusten Zweikämpfen in der Anfangsphase widerspiegelte. Nach kurzer Zeit wurde es infolgedessen auch brandheiß in den Torraumszenen. Cedric Euschen stahl sich nach einer Hereingabe davon und köpfte aus kurzer Distanz zur Gäste-Führung ein (8.).