6:2-Spektakel: Luhe-Wildenau haut Ettmannsdorf aus dem Pokal Eine äußerst effektive Urban-Elf schießt die Schwandorfer ab und sich selbst in die nächste Pokalrunde von Florian Würthele · Heute, 20:58 Uhr · 0 Leser

Das halbe Dutzend machte der SC Luhe-Wildenau im Pokalduell mit Ettmannsdorf voll. – Foto: Charly Becherer

Trotz sieben verletzter Spieler hat der SC Luhe-Wildenau den Einzug in die 3. Qualifikations-Runde zum Bayerischen Totopokal 2026/27 gepackt. Und wie! Die Elf von Coach Benjamin Urban schickte am Dienstagabend den – ebenfalls personell angezählten – Landesliga-Kontrahenten SV Schwandorf-Ettmannsdorf mit einer 6:2-Packung auf die Heimreise. Im ersten Durchgang klappte fast alles bei höchst effizienten Gastgebern, die bis zur Pause auf 4:0 davonzogen. Eine Hypothek, die für Ettmannsdorf letztlich nicht mehr zu kitten war. Während die Pokalreise des SVSE zu Ende ist, kämpft Luhe-Wildenau im Hochsommer final um den Einzug in die erste Pokal-Hauptrunde.



Bei der einen Mannschaft war gefühlt jeder Schuss ein Tor, bei der anderen war das Gegenteil der Fall. In etwa so konnte die erste Halbzeit überschrieben werden. Luhe-Wildenau zeigte sich brutalst effizient, machte aus vier klaren Torchancen vier Tore. Los ging der Reigen in der 7. Minute. Auf Höhe des Elfmeterpunktes war Felix Diermeier mit einem Drehschuss erfolgreich. Zuvor hatte Ettmannsdorf das Führungstor verpasst. In der Folge geschah vor beiden Toren erstmal wenig Konstruktives. Die Gäste um ihren Top-Torjäger Thommy Stowasser ließen die letzte Konsequenz im Angriffsspiel vermissen. Wie es geht, machten dann die Wildenauer vor. Johannes Gradl (34.) hatte nach Meckls Quervorlage keine Mühe mehr, auf 2:0 zu stellen. Kapitän Nico Argauer (39.) versenkte einen Foulelfmeter zum 3:0 und kurz darauf machte Felix Diermeier (42.) mit seinem zweiten Treffer das Ettmannsdorfer Halbzeit-Debakel perfekt.



Frühzeitig Feierabend hatte Doppeltorschütze Diermeier, der zur Halbzeit Platz machte für den wiedergenesenen David Bezdicka. Dann war aber erstmal Ettmannsdorf am Zug. Die Most-Elf zeigte Nehmerqualitäten und kam mit einem Doppelschlag innerhalb von 60 Sekunden (Jeremy Schmidt/55. und Kevin Grünauer/56.) nochmal auf zwei Tore heran. Urplötzlich keimte wieder Spannung auf! Jene war mit dem fünften SC-Treffer zum 5:2 – auch Argauer (70.) schnürte seinen persönlichen Doppelpack – aber jäh wieder dahin. Damit war den Gästen endgültig der Zahn gezogen und mit dem Schlusspfiff machte der eingewechselte Janne Lautner sogar noch das halbe Dutzend für den Sportclub voll. Hintenraus durften sich in beiden Teams noch je zwei Akteure aus der jeweiligen Kreisliga-Mannschaft zeigen.





Christian Most, Trainer der Gäste, sagte unmittelbar nach dem Spielende: „Brutal, dass das Spiel mit vier Toren Unterschied endet. Aus meiner Sicht waren wir mindestens gleichwertig. Luhe-Wildenau hat speziell in der ersten Halbzeit aus jedem Torschuss ein Tor erzielt, während wir bereits nach drei Minuten einen Hochkaräter verzeichneten und in der ersten Halbzeit auch die Chance hatten, zwei, drei Tore zu erzielen. Was mich sehr stolz macht: Trotz des klaren Pausenrückstands hat sich die Mannschaft toll gewehrt. Wir kamen auf 4:2 heran, hatten Möglichkeiten auf das 4:3. Wenn dieses fällt, bin ich mit sicher, dass wir auch den Ausgleich machen. Wir haben im zweiten Durchgang eine brutale Energieleistung an den Tag gelegt und am Schluss noch zwei Gegentore kassiert, als der Akku ein bisschen leer war. Klar machten wir hinten zu viele Fehler und vorne müssen wir unsere Chancen noch effektiver nutzen, aber: Gerade mit Blick auf die zweite Halbzeit sind wir auf dem richtigen Weg.“



Mosts Gegenüber, der aktuell verletzte Wildenau-Spielercoach Benjamin Urban, fasste dieses Pokalspiel so zusammen: „In Summe geht der Sieg in Ordnung. Wir sind gut ins Spiel gestartet, wobei man sagen muss, dass es Ettmannsdorf in der ersten Halbzeit nicht konsequent verteidigt hat. Das haben wir sehr gut genutzt und zur Halbzeit überraschend hoch geführt. In der zweiten Hälfte haben wiederum wir Ettmannsdorf ein bisserl zum Toreschießen eingeladen. Nach zwei Gegentoren hatten wir bei Ettmannsdorfer Chancen etwas Glück, nicht noch das Dritte bekommen zu haben. Mit dem 5:2 war dann der Deckel drauf. Vor allem für die neutralen Zuschauer war es ein schöner Pokalabend.“