Fortunas U19 gewinnt in Elversberg – Foto: David Zimmer

6:2-Sieg mit vier Premieren-Toren DFB-Nachwuchsliga: Mit einer beeindruckenden Offensivleistung besiegte die U19 Schlusslicht SV Elversberg.

Es war in vielerlei Hinsicht besonders, was sich am Sonntagnachmittag im Paul-Janes-Stadion abspielte. Die knapp 100 Zuschauer, die den Weg zum Flinger Broich fanden, um das letzte Heimspiel des Jahres von Fortunas U19 gegen den SV Elversberg zu verfolgen, wurden für ihr Kommen mit acht Treffern belohnt. Beim 6:2-Sieg über die Gäste aus dem Saarland zeigten sich die im bisherigen Saisonverlauf eher minimalistisch agierenden Flingeraner in ungewohnter Torlaune.

Aushilfe aus der U17 für Fortuna Gestern, 14:00 Uhr Fortuna Düsseldorf F. Düsseld. SV Elversberg Elversberg 6 2 Abpfiff Ein halbes Dutzend Treffer – das war mehr als die Hälfte dessen, was Fortunas Fußballer an den ersten zehn Spieltagen produziert hatten. Neben der Höhe des Ergebnisses verblüffte am Sonntag noch etwas anderes. Gleich vier der sechs Fortuna-Tore gingen auf Konten von Kickern, die in dieser Spielzeit eigentlich noch gar nicht für die U19 vorgesehen sind.

Auch deshalb schickte Engin Vural nach Spielschluss ein Dankeschön an Sinisa Suker, seinen Trainerkollegen aus der U17. „Es ist schön, dass er mir ein paar seiner Jungs heute zur Verfügung gestellt hat. Und dass sie dann auch gleich noch für vier Tore verantwortlich sind, rundet die Geschichte natürlich ab“, bemerkte Vural. Gegen das noch sieglose Tabellenschlusslicht aus Elversberg wurde die ersatzgeschwächte Fortuna ihrer Favoritenrolle nahezu über die gesamte Distanz hinweg gerecht. „Mit Ausnahme der letzten Minuten, in denen wir zwei unnötige Gegentore kassieren, können wir wirklich zufrieden sein. Wenn es da etwas zu bemängeln gab, dann war es die Torausbeute. Chancen, um das Ergebnis noch höher zu gestalten, waren jedenfalls genug da“, analysierte Fortunas Trainer.