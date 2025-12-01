6:2-Sieg mit vier Premieren-Toren

Es war in vielerlei Hinsicht besonders, was sich am Sonntagnachmittag im Paul-Janes-Stadion abspielte. Die knapp 100 Zuschauer, die den Weg zum Flinger Broich fanden, um das letzte Heimspiel des Jahres von Fortunas U19 gegen den SV Elversberg zu verfolgen, wurden für ihr Kommen mit acht Treffern belohnt. Beim 6:2-Sieg über die Gäste aus dem Saarland zeigten sich die im bisherigen Saisonverlauf eher minimalistisch agierenden Flingeraner in ungewohnter Torlaune.
Ein halbes Dutzend Treffer – das war mehr als die Hälfte dessen, was Fortunas Fußballer an den ersten zehn Spieltagen produziert hatten. Neben der Höhe des Ergebnisses verblüffte am Sonntag noch etwas anderes. Gleich vier der sechs Fortuna-Tore gingen auf Konten von Kickern, die in dieser Spielzeit eigentlich noch gar nicht für die U19 vorgesehen sind.
Auch deshalb schickte Engin Vural nach Spielschluss ein Dankeschön an Sinisa Suker, seinen Trainerkollegen aus der U17. „Es ist schön, dass er mir ein paar seiner Jungs heute zur Verfügung gestellt hat. Und dass sie dann auch gleich noch für vier Tore verantwortlich sind, rundet die Geschichte natürlich ab“, bemerkte Vural.
Gegen das noch sieglose Tabellenschlusslicht aus Elversberg wurde die ersatzgeschwächte Fortuna ihrer Favoritenrolle nahezu über die gesamte Distanz hinweg gerecht. „Mit Ausnahme der letzten Minuten, in denen wir zwei unnötige Gegentore kassieren, können wir wirklich zufrieden sein. Wenn es da etwas zu bemängeln gab, dann war es die Torausbeute. Chancen, um das Ergebnis noch höher zu gestalten, waren jedenfalls genug da“, analysierte Fortunas Trainer.
Doch auch wenn nicht jede Schuss ein Treffer war, gab es am vorletzten Vorrundenspieltag gleich eine Reihe von Premieren zu bejubeln. Dazu zählte das erste Saisontor von Marko Karan zum 1:0-Pausenstand (31.). Der mit ihm im vergangenen Sommer aus Wuppertal gekommene Ahamd Hassan schnürte bei seinem zweiten Startelf-Debüt für die U19 gleich einen Doppelpack (50., 76.).
Hassan hatte tags zuvor noch den Vorrundenabschluss der U17 gegen seinen Ex-verein Wuppertaler SV (0:2) zugunsten des Einsatzes bei der U19 verpasst. Gleiches galt für seine Mannschaftskollegen Elias Oberschewen und Leonidas Vassiliadis. Auch das Duo brachte Engin Vural im Verlauf der zweiten Halbzeit. Und auch diese beiden sollten das Vertrauen zurückzahlen. Oberschewen war keine zehn Minuten auf dem Feld, da machte er das 5:0 (87.).
U17-Torjäger Vassiliadis setzte in der Nachspielzeit schließlich den Schlusspunkt, nachdem Elversberg zuvor Ergebniskosmetik betrieben hatte.