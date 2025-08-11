62 Scorer in zwei Jahren: Wernigerode überrascht mit Top-Neuzugang

In der 65. Minute - als der FC Einheit noch mit 0:1 zurücklag - betrat Usman Taiwo den Rasen. Und der Neuzugang brachte offenbar den Erfolg mit: Nur sechs Minuten nach seiner Einwechslung legte er den Ausgleich durch Benjamin Crouse St. Louis auf. Später holten sich die Hasseröder durch Nyger Hunter sogar noch den Auswärtssieg.

Usman Taiwo ist in Sachsen-Anhalt bereits bestens bekannt. Im Dress des SV Dessau 05 und des SC Bernburg machte sich der 27-Jährige in den vergangenen Jahren einen Namen als einer der besten Angreifer der Verbandsliga. Allein in den letzten beiden Spielzeiten sammelte der großgewachsene Stürmer 62 Scorerpunkte für die Bernburger. Zum Spielerprofil:

>> Usman Taiwo

Im Sommer folgte der Abschied aus der Sparkassen-Arena - dem Vernehmen nach, um in die Niederlande zurückzukehren. Doch offenbar kam es anders. Nun läuft Usman Taiwo für den FC Einheit Wernigerode auf - und konnte seine Qualitäten schon in seinem ersten Auftritt in der Oberliga andeuten.

