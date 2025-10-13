6:2-Paukenschlag: Panduren erstmals auf der Pole Position

"Leider konnten wir nicht gewinnen. Über 90 Minuten gesehen für uns natürlich sehr enttäuschend, da wir klar die bessere Mannschaft waren. In der ersten Halbzeit hatten wir wieder mal einige Möglichkeiten, um in Führung zu gehen. Mussten aber gleichzeitig schauen, nicht einen Konter zu bekommen, da war Köfering gefährlich und hatte zwei bis drei Möglichkeiten. In der zweiten Halbzeit stellten wir um, es war ein Spiel auf ein Tor ohne eine einzige Möglichkeit für den Gegner. Aber wir bringen die Kugel leider nicht im Tor unter. Typisch für unsere Situation: Wir schießen den Keeper an, treffen den Pfosten und wenn uns dann ein Tor gelingt, wird es vom Schiri aberkannt. Aber wir werden weiter arbeiten und irgendwann kommt hoffentlich das Spielglück wieder zu uns zurück", so Gästespielertrainer Alex Greger am Samstagmorgen.

"Gestern Abend haben wir kämpferisch dagegen gehalten. Einsatz und Wille waren erkennbar. Es stand gestern eine Mannschaft auf dem Platz, die versucht hat, miteinander ein Spiel zu gewinnen. Erste Hälfte war ausgeglichen. Nach den verletzungsbedingten Auswechslungen war Schmidmühlen spielbestimmend, jedoch haben wir die langen Bälle gut verteidigt. Leider haben sich drei weitere Spieler schwerer, verletzt. Dani Boes wurde ins Krankenhaus gebracht genaueres wissen wir noch nicht, Andreas Donhauser hat einen Muskelfaserriss erlitten und Abdalah Horan hat sich das Knie verdreht. Die Liste ist jetzt schon bald länger, als die der gesunden Spieler. Wie wir jetzt bis Mittwoch eine Kreisliga Mannschaft stellen sollen, ist mir noch ein Rätsel. Aber Christian und ich werden - wie auch heute - wieder versuchen, etwas aus dem Hut zu zaubern", sagte SVK-Trainer Oliver Lassmann am Tag nach der Partie.

Auch wenn es letztendlich nicht zum erhofften zweiten Saisonsieg gereicht hat, zumindest die Einstellung passte bei den Hausherren, die ihrem Gast vor dem Seitenwechsel eine Partie auf Augenhöhe boten. Nach dem Seitenwechsel übernahm dann die Greger-Elf die Spielführung deutlich und kam auch zu teilweise klaren Einschußchancen, ohne diese gewinnbringend nutzen zu können. Unter dem Strich wird das torlose Remis am Ende beide Seiten nicht zufriedenstellen.

An der Berechtigung des Sieges des SVR - auch in dieser Höhe - gab es keine Zweifel, darüber waren sich beide Seiten nach dem Schlußpfiff einig. Die Heimelf zeigte - nach kurzem Schockmoment ganz zu Beginn - vor allem im ersten Spielabschnitt, warum sie nach Meinung vieler Trainer der Liga zu den Topfavoriten auf die Meisterschaft gehört.

Dabei deuteten die ersten Sekunden des vor einer stattlichen Zuschauerkulisse stattfindenden Spitzenspiels noch keineswegs darauf hin, dass die Elf von Martin Kratzer später als klarer Gewinner das Spielfeld verlassen würde. Der ein oder andere der zahlreichen Besucher hatte wahrscheinlich seinen Platz noch gar nicht eingenommen, da zappelte die Kugel schon im Netz der Panduren. Eine noch nicht sortierte Raigeringer Defensive wurde von einem tiefen Ball ausgehebelt, Dumitru Melenciuc stand plötzlich alleine vor dem Ex-Ursensollener Keeper Markus Forster und ließ sich die Chance nicht entgehen, um mit dem 0:1 für einen Blitzstart der Elf des immer noch wegen eines Nasenbeinbruchs nur auf der Bank sitzenden DJK-Spielertrainers Thomas Kotzbauer zu sorgen (2.). Völlig unbeeindruckt davon schüttelte sich der SVR und antwortete sofort wütend. Sieben Minuten später - Raigering hatte viel Ballbesitz und kombinierte sich immer wieder geschickt durch - fasste sich Elias Segerer ein Herz, zog aus gut 25 Metern ab und "schweißte" die Kugel unhaltbar zum frühen Ausgleich unter die Latte.

In Folge blieben die Hausherren dran, bissig in den Zweikämpfen, immer einen Schritt schneller und zielstrebig über die Flügel in Richtung Gästetor agierend übten sie mächtig Druck auf den Gast aus, dessen Angriffsversuche meist schon im Keim erstickt wurden. So konnte man auf die Führung der Heimelf quasi warten, nach zwanzig Zeigerumdrehungen war es so weit. Einen vors Tor geschlagenen Eckstoß verlängerte Außenverteidiger Benedikt Seidl in Richtung DJK-Gehäuse, fand als Adressaten Elias Segerer, der dem Ball den letzten "Kick" versetzte, um im Netz einzuschlagen. Ursensollen kam einfach nicht in sein gewohntes Spiel, offensiv quasi nicht vorhanden, sahen sich die Gäste immer wieder brandgefährlichen Angriffen ausgesetzt. So wie in der 25. Minute, als sich Timo Rubenbauer gleich gegen zwei DJKler behauptete und mit seinem strammen Schuß Gästegoalie Michael Heimler zu einer Glanzparade zwang (25.). Drei Minuten standen beide wieder im Blickpunkt, dieses Mal ließ Rubenbauer dem Schlussmann keine Chance, als er aus halblinker Position flach im rechten unteren Eck zum 3:1 einlochte (30.). Fünf Minuten später hieß es Heimler vs. Rubenbauer - Auflage 3: Nach einer Bogenlampe in der Box versuchte der Ursensollener Torwächter per Fußabwehr zu klären, es folgte ein Durcheinander, bei dem Timo Rubenbauer die Übersicht behielt und das Spielgerät volley ins "Eckige" platzierte - es stand 4:1. Ein deutliches Ergebnis, welches bis zum Pausentee seine Gültigkeit behalten sollte und die Kräfteverhältnisse auf dem grünen Geläuf in Zahlen auch exakt wiederspiegelte.

Dass die Heimelf nach Wiederanpfiff des jungen Schiedsrichters mit dem beachtlichen Vorsprung im Rücken nun nicht auf "Teufel-komm-raus" weiter auf Torejagd gehen würde, war klar. Nun schielte der SVR ein wenig tiefer stehend auf schnelle Umschaltmomente, während die Gäste mit erhöhtem Einsatz mehr Zugriff zum Spiel bekamen, ohne jedoch im letzten Drittel für "Aufreger" sorgen zu können. Sollte es unter den Gästefans jemand gegeben haben, der der DJK noch zugetraut hätte, dass sie in Halbzeit 2 noch einmal für Spannung sorgen könne, nach 51 Minuten zerplatzte diese Hoffnung wie eine Seifenblase: Doppelpaß zwischen Lean Riß und Timo Rubenbauer, Riß frei vor Heimler, scheitert aber an diesem, ehe Elias Segerer den Abpraller zum 5:1 in die "Kiste" bugsiert - die Messe war endgültig gelesen. Der Rest der Partie ist schnell erzählt: Raigering im Verwaltungsmodus, immer wieder mit Konterangriffen gefährlich, eröffneten sich die ein oder andere Chance, um zu erhöhen. Die Gäste, trotz des deutlichen Rückstands mit beeindruckendem Einsatzwillen und dem steten Bemühen um eine Ergebniskosmetik, blieben in der Offensive ohne Durchschlagskraft, so entstand das zwischenzeitliche 2:5 auch aus einem Standard heraus. Der eingewechselte Spielertrainer Thomas Kotzbauer jagte die Kugel bei einem Freistoß scharf in Richtung Tor, wo Fabian Meier ihre Flugbahn so veränderte, dass sie den Weg ins SVR-"Heiligtum" fand (68.). Den Schlußpunkt unter dieses Top-Match, bei dem viele eine "enge Kiste" erwartet hatten, setzte schließlich der erst fünf Minuten zuvor eingewechselte Max Ottmann, der assistiert vom ebenfalls neu ins Spiel gekommenen Raphael Wolf den 6:2-Endstand markierte.

"Ich bin sehr zufrieden mit dem, was meine Mannschaft heute gezeigt hat. Wir hatten uns intensiv auf Ursensollen eingestellt, wollten in der Defensive gut stehen, nach ihren weiten Schlägen die zweiten Bälle und hatten vor, über unsere schnellen Außen Druck auf die Außenverteidiger der DJK zu machen. All das hat hervorragend geklappt, vor allem in Hälfte 1. Dass wir mit einem hohen Vorsprung nach der Pause nicht mehr das Gaspedal durchdrücken, war verständlich, denke ich. Dennoch hätten wir - tiefer stehend - bei unseren schnellen Gegenzügen das Ergebnis sogar noch höher gestalten können. Wir wollten das Spiel unbedingt gewinnen, in einer beeindruckenden Art und Weise ist uns das gelungen", so ein sehr entspannter SVR-Coach Martin Kratzer eine Viertelstunde nach dem Schlußpfiff zu FuPa.

"Dass der Sieg der Raigeringer auch in der Höhe verdient ist, steht außer Frage. Wir hatten uns einiges vorgenommen, doch vor allem vor der Pause haben wir nahezu nichts davon auf den Platz gebracht. Raigering war da zweikampfstärker, immer einen Schritt schneller und hat sich so auch immer wieder Chancen erarbeitet. Wir dagegen konnten nach der schnellen Führung offensiv keine Akzente mehr setzen. Insgesamt hast du halt gemerkt, dass da eine reife Truppe gegen eine aus der Kreisklasse aufgestiegene Mannschaft auf dem Platz steht. Der SVR war und bleibt für mich nicht ohne Grund der Topfavorit auf Platz 1. Wir wissen, wo wir herkommen, die bislang eingefahrenen Punkte kann uns keiner mehr nehmen. Wir spielen bislang einer hevorragende Saison als Aufsteiger, daran wird auch dieses hohe Ergebnis heute nichts ändern", sagte Gästespielertrainer Thomas Kotzbauer unmittelbar nach Spielende noch auf dem Spielfeld zu FuPa.

Tore: 0:1 Dumitru Melenciuc (2.), 1:1 und 2:1 Elias Segerer (9./20.), 3:1 und 4:1 Timo Rubenbauer (30./37.), 5:1 Elias Segerer (51.), 5:2 Fabian Meier (68.), 6:2 Maximilian Ottmann (80.) - Schiedsrichter: Kilian Pfanzelt - Zuschauer: 300