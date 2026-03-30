6:2-Heimsieg gegen den SV Nabern 🔴⚪

Der TSV Weilheim II setzt sich mit 6:2 gegen den SV Nabern durch.
Die frühe Führung durch Denis Muratovic glichen die Gäste zwischenzeitlich aus, ehe Tobias Salzer kurz vor der Pause zur erneuten Führung traf. Insgesamt fehlte im ersten Durchgang noch etwas Tempo im Weilheimer Spiel.
Nach der Halbzeit zeigte sich ein anderes Bild: Mit mehr Druck und Intensität gelang es, die Partie frühzeitig zu entscheiden. Ein Doppelschlag durch David Giss stellte die Weichen auf Sieg.
Im weiteren Verlauf blieb Weilheim II effektiv vor dem Tor und baute die Führung weiter aus. Am Ende steht ein verdienter Heimsieg.
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