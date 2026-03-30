6:2-Heimsieg gegen den SV Nabern 🔴⚪

Der TSV Weilheim II setzt sich mit 6:2 gegen den SV Nabern durch.

Die frühe Führung durch Denis Muratovic glichen die Gäste zwischenzeitlich aus, ehe Tobias Salzer kurz vor der Pause zur erneuten Führung traf. Insgesamt fehlte im ersten Durchgang noch etwas Tempo im Weilheimer Spiel.