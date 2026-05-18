6:2 gegen Überruhr: FSV Kettwig hat Klassenerhalt vor Augen

Nach der Pause zunächst der ähnliche Spielverlauf. Jannis Mpalntoumis erhöhte nach einem Treffer per Kopf zunächst wieder den Vorsprung (49.), woraufhin Sebastian Honings infolge eines Freistoß von der Strafraumkante wieder verkürzte (62.). Weitere Spannung wollten die Gastgeber allerdings nicht aufkommen lassen. Jeff Kurzhals drückte eine Flanke aus kurzer Distanz über die Linie

Die Gastgeber legten früh den Grundstein für den deutlichen Erfolg. Ivan Paurevic brachte den FSV mit einem wuchtigen Strafstoß in den Winkel 1:0 in Führung (14.), ehe Kettwig nur zwei Minuten später nachlegte. Maurice Oebel nutzte kurzzeitige Verwirrung um den gegnerischen Strafraum und schloss gekonnt ins Eck ab (16.) Doch Teutonia zeigte Moral: Mauritz Biebl hatte allerdings auch etwas Dusel, dass sein abgefälschter Abschluss Keeper Maximilian Heining auf dem falschen Fuß erwischte (20.).

In der Schlussphase schraubte Hery Andriananrimanana das Ergebnis mit einem Doppelschlag noch weiter in die Höhe (72., 76.) und machte den Heimsieg perfekt.

"Werden alles versuchen, um in Kettwig den Klassenerhalt klarzumachen"

"Der heutige Sieg war extrem wichtig für uns, aber wir wissen auch, dass wir noch einen weiteren Sieg brauchen“, erklärte Trainer Efthimios Mpalntoumis nach der Partie. "Ich habe den Jungs bereits zu Beginn der Rückrunde gesagt, dass wir kein Spiel leichtfertig herschenken dürfen und alle Begegnungen wie Finals betrachten müssen.“

Vor allem die Reaktion seiner Mannschaft nach den Gegentreffern imponierte dem Coach. "Man hat allerdings gerade unseren jungen Spielern die Nervosität angemerkt, vor allem nach den Anschlusstreffern. Umso beeindruckender war aber erneut die Reaktion der Mannschaft. So wie in den vergangenen Wochen haben die Jungs wieder eine starke Mentalität gezeigt“, sagte Mpalntoumis.

Zur Hinrunde noch sechs Punkte hinter dem rettenden Ufer, hat sich die Lage in Kettwig merklich verbessert. Vor den übrigen beiden Spielen besteht nun ein Vier-Punkte-Polster auf die rote Zone. Am kommenden Spieltag wartet nun mit Alemannia Essen eine knackige Aufgabe. Der Tabellenzweite wird sich dabei die Resthoffnung auf die Meisterschaft am Leben halten wollen. Mpaltoumis zeigt sich zuversichtlich: "Wir werden alles versuchen, um in Kettwig den Klassenerhalt klarzumachen. Die Zuversicht innerhalb des Teams ist auf jeden Fall groß.“