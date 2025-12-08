6:1 – Veen nimmt Xanten auseinander

In der Bezirksliga geht der TuS im Derby bei der Borussia schnell in Führung, kassiert am Ende aber dennoch eine Klatsche. Zwei Gästespieler fliegen mit Rot runter. Xantens Kapitän entschuldigt sich für die Leistung.

Im Bezirksliga-Derby kassierte der TuS Xanten beim Borussia Veen die zweite 1:6 (1:2)-Niederlage in Folge, dazu noch zwei Rote Karten. Dabei hatte das Spiel zunächst in eine ganz andere Richtung gezeigt, denn mit der ersten Aktion hatte der Gast die Führung erzielt.

Das führte zu einem Knacks in der Xantener Moral, und es folgte eine schwächere Phase des TuS. „Wir verlieren zu schnell den Ball“, monierte TuS-Kapitän Jenowsky immer wieder, aber erfolglos. Veen agierte geschlossener, war mehr Einheit. Und dennoch hatte der TuS nach etwa einer Viertelstunde eine mehrfache Chance, setzte sich einige Momente im Strafraum der Gastgeber fest. Allerdings gelang es nicht, den Ball aufs oder gar ins Tor zu bringen. Stattdessen lief Veen einen Konter über die rechte Flanke, die TuS-Abwehr bekam die Situation nicht bereinigt, der Ball wurde klassisch auf den einlaufenden Felix Terlinden zurückgelegt, der unhaltbar zum 2:1 (24.) vollstreckte.

„Ich muss erst mal zu unseren Zuschauern und mich für unsere Leistung entschuldigen“, sagte TuS-Mannschaftsführer Gerrit Jenowsky nach Abpfiff. Dabei zählte er zu den Spielern, die sich bis zum Ende mit aller Kraft gegen dieNiederlage stemmten. Zudem hatte er mit seinem feinen Chip auf David Epp den Führungstreffer aufgelegt (1.). Doch es folgte der schnelle Ausgleich. Ein lapidarer Flankenwechsel der Veener von Jonas van den Brock brachte Tim Lange am rechten Strafraumeck in Position, der ins lange Eck vollstreckte (6.).

Als kurz darauf George Michael Wiedemann eine Berührung im Xantener Strafraum „gut annimmt“, wie es eine Veener Zuschauer kommentierte, Terlinden aber mit dem Elfmeter an Keeper Jan Kallen scheitert, weckte das noch einmal die Moral der Gäste. Die Elf zeigte neuen Kampfgeist, konnte aber bis zur Pause nur noch einen Pfostenschuss durch Norwin Meyer verbuchen.

Eine Ecke von Wiedemann, die Philipp van Huet per Kopf zum 3:1 (50.) versenkte, hatte vorentscheidenden Charakter. Bei einigen Spielern des TuS erlahmte die Gegenwehr, ein Häufchen Aufrechter kämpfte hinten und vorne, doch Torgefahr versprühte die Mannschaft eigentlich nicht mehr. Zu ungenau waren die Zuspiele, es fehlte doch an einigen Stellen klar die Abstimmung. „Bei einigen von uns fehlt es im Moment am Willen“, nannte Jenowski die Ursache für die Fehler. Somit hätte das Spiel eigentlich auslaufen können, doch „wie in den ganzen letzten Wochen kam mal wieder alles gegen uns zusammen“, wie Interims-Spielertrainer Marvin Braun später sagte.

Zwei rote Karten lassen kein Comeback mehr zu

Gerade erst eingewechselt kassierte Emircan Boran eine Rote Karte. „Brutales Foulspiel“ sagte Schiedsrichter Leo Nys später zu der Aktion. Direkt aus dem folgenden Freistoß resultierte das 4:1 durch einen schönen Kopfball von Tom Conrad (70.). Kurz darauf bekam Braun, der sich erst elf Minuten zuvor eingewechselt hatte, ebenfalls Rot zu sehen. „Tätlichkeit“, beurteilte Nys die Aktion des Spielertrainers. „Ich war der Meinung, wir haben einen Freistoß, den habe ich ausgeführt und den Gegner getroffen“, gab Braun die Situation wieder, der nach dem Spiel noch das Gespräch mit dem Unparteiischen suchte.

Mit zwei Mann Überzahl und einem stellenweise demoralisierten TuS Xanten als Gegner hatte Veen dann leichtes Spiel. Ken Klemmer traf aus 16 Metern flach ins Eck, van den Brock schloss schließlich ab, nachdem sich Veen mit ein paar Spielern mit kurzen Pässen durch die TuS-Abwehr vorgearbeitet hatte. Terlinden hatte gar noch einen siebten Treffer auf dem Fuß, scheiterte aber am Aluminium.

„Wir wussten nicht, wie der TuS auftritt nach der Geschichte vergangene Woche“, war für Veens Trainer Alexander Wisniewski der Gast ein Überraschungs-Ei, von dem er aber wusste, wie‘s zu knacken ist. „Wir wollten ihnen früh den Nerv ziehen, sie haben gute Einzelspieler, die darf man nicht zum Zug kommen lassen.“ Das gelang ganz gut, auch wenn Wisniewski befand: „Bis zur ersten Roten Karte war‘s eng.“