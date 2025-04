Mit einer starken Leistung hat TuRU Düsseldorf den Derbysieg geholt. – Foto: Jacob Kingsley Amuah

6:1 – TuRU 80 feiert Derby-Schützenfest Die Oberbilker zeigen Unterrath die Grenzen auf. Sahin Ayas wird mit drei Toren zum Matchwinner. SG Unterrath TuRU 80

Deniz Aktag hatte sich vor dem Stadtduell in „Derbylaune“ präsentiert und TuRU 80 einen heißen Tanz versprochen. Doch auf seine Mannschaft färbte der Ehrgeiz offenbar nicht ab. Während der Trainer vor dem Anpfiff versprach, nichts an den abstiegsbedrohten Konkurrenten verschenken zu wollen, machten seine Schützlinge am Gründonnerstag auf dem Feld genau das Gegenteil und verteilten Präsente zuhauf. „Für sie war das heute offenbar nur ein Freundschaftsspiel“, sagte Aktag, der neben einer 1:6-Abfuhr auch das Verhalten einzelner seiner Schützlinge beklagte. „Der Trainer ist sprachlos und die Spieler lachen. Auch das sagt einiges aus“, schimpfte der 43-Jährige.

Do., 17.04.2025, 20:00 Uhr SG Unterrath SG Unterrath TuRU Düsseldorf TuRU 80 1 6 Abpfiff Auf der anderen Seite war die Stimmung da natürlich deutlich besser. „Die Jungs haben in den letzten Wochen regelmäßig Topleistungen abgeliefert. Aber das war heute das i-Tüpfelchen“, lobte TuRUs Trainer Francisco Carrasco sein insbesondere im zweiten Abschnitt gut harmonierendes Kollektiv. Aus diesem stach am Donnerstag wieder einmal Sahin Ayas hervor. „Er macht drei Tore, damit ist er natürlich der Derbysieger“, adelte Carrasco seinen Torjäger, der erst unter der Woche seinen Vertrag an der Feuerbachstraße verlängert hatte und dem Klub damit wie auch sein kongenialer Partner Mo Darwish über den Sommer hinaus erhalten bleibt.

"Weiter auf das Gaspedal drücken" In welcher Spielklasse die TuRU in der kommenden Spielzeit vertreten sein wird, dürfte sich indes erst in einigen Wochen entscheiden. Denn auch wenn die Blau-Weißen in den letzten Wochen fleißig punkteten und elf Zähler aus den vorangegangenen fünf Partien einheimsten, können sie sich ihrer Sache noch nicht sicher sein. Der Vorsprung auf Relegationsrang 15 beträgt nur drei Punkte. „Wir müssen weiter auf das Gaspedal drücken, denn die anderen Teams hinter uns lassen auch nicht nach“, meinte Carrasco, der seine Mannschaft gegen den Stadtnachbarn von „A bis Z überlegen“ sah und in der aktuellen Verfassung auch am nächsten Wochenende gegen den Tabellendritten FC Remscheid nicht chancenlos ist.