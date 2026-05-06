61 Tore: Gartenstadt-Duo einfach nicht zu stoppen

Filip Martinovic (mi.) und Sebastian Nappo (li.) sind beim SV Gartenstadt Trudering nicht zu stoppen. Nicolas Hilz (re.) bleibt da nur noch Rang drei. – Foto: FuPa

ERDINGER Weißbier präsentiert die besten Torschützen der Münchner Kreisklassen in der Saison 2025/26. Wer liegt aktuell an der Spitze im Rennen um die 15 Kästen ERDINGER?

Die Torjägerliste der Kreisklassen München hat eine neue Nummer eins. Filip Martinovic vom SV Gartenstadt Trudering hat sich mit sieben Toren in den letzten Spielen an die Spitze geschossen. Damit kommt der Ex-Pullacher auf 31 Treffer. Nicht umsonst steht seine Mannschaft an der Tabellenspitze der Kreisklasse München 5.

Neben Martinovic hat der SV Gartenstadt Trudering nämlich noch einen weiteren Top-Scorer. Sebastian Nappo schiebt sich auf Rang zwei vor und liegt nur einen Treffer hinter seinem Teamkollegen. Die beiden bilden das Spitzenduo und haben zusammen 61 von 104 Truderinger Treffern erzielt. Trotzdem sitzt ihnen in der Liga noch der FC Stern München vor der Nase, der sechs Punkte Vorsprung hat.