6:1 Niederlage - Schmerzhafter Einbruch nach der Halbzeit

Enttäuschung pur - nach starkem Beginn fällt das Ergebnis am Ende deutlich aus – Foto: Franziska B.

Mit sieben Spielen ohne Niederlage im Rücken reiste die SpVgg Erdweg als zweitbeste Auswärtsmannschaft der Liga zum TSV Hilgertshausen. Trotz erheblicher Personalsorgen und gleich drei eingesetzten A-Jugendspielern nahm sich das Team viel vor.

Erdweg präsentierte sich in der ersten Hälfte taktisch hervorragend eingestellt. Defensiv kompakt, diszipliniert und engagiert machte man den Gastgebern den Spielaufbau schwer. Hilgertshausen fand kaum spielerische Lösungen und versuchte es zunehmend mit langen Bällen, die von der Erdweger Defensive meist souverän geklärt wurden. Ein einziges Mal kam ein Hilgertshausener aber doch gefährlich vor das Tor, setzte den Ball allerdings knapp am Tor vorbei.

Hilgertshausen stand unter Zugzwang, da nur ein Sieg die Hoffnung auf den Aufstiegsrelegationsplatz am Leben halten würde. Entsprechend intensiv entwickelte sich die Partie von Beginn an.

Offensiv setzte Erdweg immer wieder Nadelstiche. Thomas Kreppold kam nach starkem Durchbruch über die rechte Seite zu einer guten Gelegenheit, setzte seinen Heber jedoch über das Tor. Wenig später verpasste auch Ilgar Can per Freistoß aus aussichtsreicher Position nur knapp die Führung.

So ging der Erdweger Matchplan voll auf und mit einem verdienten 0:0 ging es in die Halbzeitpause.

Umstrittene Szene als Wendepunkt

Nach dem Seitenwechsel nahm die Partie jedoch eine bittere Wendung. In der 52. Minute fiel das umstrittene 1:0 für Hilgertshausen: Ein klares Offensivfoul sowie ein anschließendes Handspiel blieben ungeahndet, ehe die Gastgeber trafen.

Dieser Treffer wirkte wie ein Bruch im Erdweger Spiel. Nur vier Minuten später folgte bereits das 2:0 und der Doppelschlag zeigte deutliche Wirkung.

Kontrolle verloren – Hilgertshausen nutzt jeden Fehler

Erdweg verlor nun komplett die taktische Ordnung. Pressing, Kompaktheit und defensive Stabilität gingen verloren, während Hilgertshausen die entstehenden Räume konsequent nutzte.

Immer wieder wiederholte sich das gleiche Muster: Ballverlust Erdweg, schneller langer Ball über die Außen, Querpass, Tor. Die Gastgeber spielten ihre Chancen eiskalt aus und schraubten das Ergebnis immer weiter in die Höhe.

Das zwischenzeitliche 4:1 durch Martin Arzberger in der 87. Minute blieb lediglich Ergebniskosmetik.

Blick nach vorne

Nach einer starken ersten Halbzeit und einem vielversprechenden Auftritt bis zur Pause steht am Ende eine deutliche 1:6-Niederlage, die vor allem aufgrund des kompletten Einbruchs nach dem Rückstand schmerzt.

Hilgertshausen wahrt damit seine Chancen im Aufstiegsrennen, während Erdweg die Partie schnell aufarbeiten muss. Bereits am kommenden Freitag bietet sich gegen die SpVgg Röhrmoos die Gelegenheit, eine Reaktion zu zeigen und wieder ein anderes Gesicht zu präsentieren.