Mann des Tages: Lukas Fritz (lila Trikot) schoss vier der sechs Karether Tore. – Foto: Redaktion Schwandorf

6:1 nach 0:1 & Fritz-Show: Kareth überrollt Töging Bezirksliga Süd, Nachholspiel am Samstag: Lerch-Mannen lassen dem Tabellenletzten keine Chance Verlinkte Inhalte Bezirksliga Süd SV Töging Kareth-Lapp.

Das war eindeutig: Im letzten Spiel der Bezirksliga Süd für dieses Jahr ließ der TSV Kareth dem SV Töging keine Chance. Die Lappersdorfer fertigten auf ihrem Kunstrasenplatz den Tabellenletzten mit 6:1 (3:1) ab. Nach einer solch klaren Sache sah es zu Beginn des Spiels allerdings nicht aus. Der haushohe Favorit startete zu fehlerbehaftet ins Spiel, den frechen Gästen gelang sogar das frühe Führungstor. Noch in der ersten Halbzeit konnte die Lerch-Elf das Spiel jedoch drehen. Einseitig verlief der zweite Durchgang, in dem bei den Altmühltälern mehr und mehr die Kräfte schwanden. Zum Mann des Tages schwang sich Lukas Fritz auf. Der junge Offensivmann des TSV erwischte einen Sahnetag und erzielte vier Tore. Dank des Sieges verkürzt Kareth den Rückstand zum Rangzweiten Regenstauf auf einen Punkt und zum Spitzenreiter Wenzenbach auf sieben (bei zwei Spielen weniger).



Eine klare Leistungssteigerung seiner Mannschaft arbeitete Cheftrainer Bastian Lerch nach dem Spiel heraus: „In der ersten Halbzeit waren wir nicht gut im Spiel, hatten zu viele Fehler in unserem eigenen Spiel und ließen den Gegner zu Chancen kommen. Dies konnten wir gegen Ende Gott sei Dank umdrehen. In der zweiten Halbzeit waren wir deutlich besser und dominanter. Jetzt sind wir froh, durchschnaufen und die ein oder andere Wunde lecken zu können, und nach der Winterpause wieder voll reinzustarten.“





Alles auf einen Blick:



TSV Kareth-Lappersdorf: Sebastian Peter, Bruno Posayanant (46. Nick Ulschmid), Jonas Kerler (72. Silas Zahner), Marco Fehr, Stefan Hofner (72. Paul Böger), Simon Angermeier, Peter Hofbauer, Jonas Huber, Jakob Volland (64. Henri Fritze), Lukas Fritz, Anton Henning

SV Töging: Michael Niefnecker, Michael Daubner, Vinzenz Lindl (72. Maximilian Mosandl) Moritz Röger, Lukas Schmidt, Johannes Wolfsteiner, Maximilian Semmler, Robert Zeller (64. Johannes Lindl), Daniel Roithner, Sebastian Semmler (64. Fabian Lindl), Louis Scherübl (72. Jonas Mosandl)

Tore: 0:1 Robert Zeller (13.), 1:1 Jakob Volland (15.), 2:1, 3:1 und 4:1 Lukas Fritz (25., 45. und 63.), 5:1 Marco Fehr (69.), 6:1 Lukas Fritz (77.)