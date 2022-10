– Foto: Stefan Tschersich

6:1: Leusel feiert nächsten Sieg Teaser GL GI/MR: +++ Die Spvgg. Leusel ist in der Fußball-Gruppenliga endgültig zurück in der Erfolgsspur: Das 6:1 gegen Eschenburg/Dillheim ist der dritte Sieg in Serie +++

ALSFELD - Die Spvgg. Leusel hat Blut geleckt und setzte am Samstag ihren Aufwärtstrend in der Fußball-Gruppenliga Gießen/Marburg fort: Gegen die SG Ehringshausen/Dillheim bejubelten die Grün-Weißen nicht nur ihren dritten Dreier in Folge, sondern auch ihren bis dato höchsten Saisonsieg (6:1). Die Gäste wiederum blieben im fünften Spiel in Serie sieglos.